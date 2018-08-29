Volkswagen привёз на ММАС концепт электрического хетчбэка I. D

Стенд Volkswagen — один из самых внушительных на нынешнем Московском автосалоне. Пройти мимо невозможно — во многом благодаря предсерийному электрическому концепту I. D.

Компания уже презентовала его в 2016 году — на автомобильной выставке в Париже. И вот теперь футуристический электрокар с системой автономного управления стал украшением стенда «Фольксваген» в Москве.

I. D. разработан на принципиально новой модульной «тележке» Modular Electric Drive kit (MEB), которую создавали специально для электрических моделей. Такая платформа позволяет размещать батареи в полу машины, оптимально распределяя массу аккумуляторов между осями. Батареи можно подпитать при помощи беспроводной зарядки на 80% за полчаса. Мотор концепта выдаёт 169 лошадей и работает в паре с одноступенчатой коробкой.

Внешность электрокара уже была опробована на двух более ранних прототипах: Тех и Go!

Салон заслуживает не менее пристального внимания: усеченный руль, эргономичные кресла, минимализм и строгая практичность в сочетании с высокими технологиями отличают это автомобиль будущего.