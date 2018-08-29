Ещё
Volkswagen привёз на ММАС концепт электрического хетчбэка I. D
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen привёз на ММАС концепт электрического хетчбэка I. D 

За рулем Кубань 8 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Стенд Volkswagen — один из самых внушительных на нынешнем Московском автосалоне. Пройти мимо невозможно — во многом благодаря предсерийному электрическому концепту I. D.
Компания уже презентовала его в 2016 году — на автомобильной выставке в Париже. И вот теперь футуристический электрокар с системой автономного управления стал украшением стенда «Фольксваген» в Москве.
I. D. разработан на принципиально новой модульной «тележке» Modular Electric Drive kit (MEB), которую создавали специально для электрических моделей. Такая платформа позволяет размещать батареи в полу машины, оптимально распределяя массу аккумуляторов между осями. Батареи можно подпитать при помощи беспроводной зарядки на 80% за полчаса. Мотор концепта выдаёт 169 лошадей и работает в паре с одноступенчатой коробкой.
Внешность электрокара уже была опробована на двух более ранних прототипах: Тех и Go!
Салон заслуживает не менее пристального внимания: усеченный руль, эргономичные кресла, минимализм и строгая практичность в сочетании с высокими технологиями отличают это автомобиль будущего.
За рулем Кубань: последние новости
Lada Xray Cross получит спорт-режим: интрига в преддверии ММАС-2018 Представлен новый Jeep Wrangler Moab Edition Официально представлен экстремальный Lamborghini Aventador SVJ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта71
Названы сроки презентации обновленного «Патриота»
В Москве открылся международный автосалон
Путин отказался от «финтифлюшкек»111
«Автоваз» представил концепт внедорожника Lada 4х4 Vision‍2
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение