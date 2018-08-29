АВТОВАЗ прорабатывает вопрос создания фирменной программы по автомобилям с пробегом

По аналитическим выкладкам, в России сегодня каждый 4-й продаваемый б/у автомобиль является продукцией АвтоВАЗа

Но, надо отметить, что у отечественного автогиганта своей программы продаж автомобилей с пробегом нет. А зарубежные заводы, такие как Volkswagen Kia и другие, такую программу имеют.

Что планирует делать завод в отношении реализации такой программы, ответил сегодня на открывшемся московском автосалоне один из руководителей АвтоВАЗа Ян Птачек.

Вице-президент по продажам и маркетингу компании не дал положительного ответа, однако подчеркнул, что АвтоВАЗ очень хочет развить это направление и трудится над этим сегментом сервиса.

В частности он сказал, что бизнес подержанных автомобилей невероятно важное направление, ведь всё это помогает людям покупать машины проще, иметь уверенность в том, что он приобретает транспортное средство с какой-либо гарантией.

Также мы уже писали, что на открывшемся автосалоне в Москве наш флагман автомобилестроения представил несколько новинок.