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АВТОВАЗ прорабатывает вопрос создания фирменной программы по автомобилям с пробегом
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АВТОВАЗ прорабатывает вопрос создания фирменной программы по автомобилям с пробегом 

Car.ru 29 августа 2018
Фото: Car.ru
По аналитическим выкладкам, в России сегодня каждый 4-й продаваемый б/у автомобиль является продукцией АвтоВАЗа.
Но, надо отметить, что у отечественного автогиганта своей программы продаж автомобилей с пробегом нет. А зарубежные заводы, такие как Volkswagen, Kia и другие, такую программу имеют.
Что планирует делать завод в отношении реализации такой программы, ответил сегодня на открывшемся московском автосалоне один из руководителей АвтоВАЗа Ян Птачек.
Вице-президент по продажам и маркетингу компании не дал положительного ответа, однако подчеркнул, что АвтоВАЗ очень хочет развить это направление и трудится над этим сегментом сервиса.
В частности он сказал, что бизнес подержанных автомобилей невероятно важное направление, ведь всё это помогает людям покупать машины проще, иметь уверенность в том, что он приобретает транспортное средство с какой-либо гарантией.
Также мы уже писали, что на открывшемся автосалоне в Москве наш флагман автомобилестроения представил несколько новинок.
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