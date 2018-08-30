Khazar: новая марка для РФ, но её модели нам уже знакомы

Премьера нового для России бренда состоялась на Московском международном автосалоне. Марка Khazar принадлежит азербайджанской фирме «Азермаш», под ней в соседней стране собирают лицензионные копии автомобилей иранской Iran Khodro . У себя на родине «Азермаш» также занимается продажами машин ГАЗ и Ravon. Выпуск иранских авто в соседней стране стартовал весной 2018-го, заявленная проектная мощность — 10 000 единиц. Понятно, что местный рынок такое количество автомобилей не «проглотит», поэтому фирма планирует поставлять их на экспорт.

На ММАС «Азермаш» прибыла с целью изучить интерес российской публики к своей продукции, о запуске продаж речи пока не идет. В рамках выставки компания показала одну модель, но в двух версиях: «простой» седан Khazar SD и «люксовый» Khazar LD — это Iran Khodro Dena и Dena+ соответственно. Кстати, иранцы привозили эту «четырехдверку» на Московский автосалон-2016 («Карельские Вести» рассказывали об этой модели подробно), но на наш рынок седан так и не вышел.

Модель Khazar/Iran Khodro построена на базе старого Peugeot 405 — лицензию на выпуск «француза» иранская компания приобрела еще в 90-х. Седан Dena производят с 2011 года, Dena+ — с 2017-го. Первая «четырехдверка» оснащается бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 115 л.с., под капотом второй установлена турбоверсия того же мотора с отдачей в 150 л.с. Коробка — пятиступенчатая «механика». В списке оборудования значатся: мультимедийная система, камера заднего вида, две или четыре подушки безопасности, климат-контроль.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Khazar еще не получено. Более того, по неофициальным данным, сертификация даже еще не запущена. Так что о сроках старта продаж LD/SD, как и ценах, говорить пока рано.

По материалам: www.kolesa.ru