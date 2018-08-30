Ещё
Khazar: новая марка для РФ, но её модели нам уже знакомы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Khazar: новая марка для РФ, но её модели нам уже знакомы 

Карельские вести + ещё 1 8 часов назад
Фото: Карельские вести
Премьера нового для России бренда состоялась на Московском международном автосалоне. Марка Khazar принадлежит азербайджанской фирме «Азермаш», под ней в соседней стране собирают лицензионные копии автомобилей иранской Iran Khodro. У себя на родине «Азермаш» также занимается продажами машин ГАЗ и Ravon. Выпуск иранских авто в соседней стране стартовал весной 2018-го, заявленная проектная мощность — 10 000 единиц. Понятно, что местный рынок такое количество автомобилей не «проглотит», поэтому фирма планирует поставлять их на экспорт.
На ММАС «Азермаш» прибыла с целью изучить интерес российской публики к своей продукции, о запуске продаж речи пока не идет. В рамках выставки компания показала одну модель, но в двух версиях: «простой» седан Khazar SD и «люксовый» Khazar LD — это Iran Khodro Dena и Dena+ соответственно. Кстати, иранцы привозили эту «четырехдверку» на Московский автосалон-2016 («Карельские Вести» рассказывали об этой модели подробно), но на наш рынок седан так и не вышел.
Модель Khazar/Iran Khodro построена на базе старого Peugeot 405 — лицензию на выпуск «француза» иранская компания приобрела еще в 90-х. Седан Dena производят с 2011 года, Dena+ — с 2017-го. Первая «четырехдверка» оснащается бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 115 л.с., под капотом второй установлена турбоверсия того же мотора с отдачей в 150 л.с. Коробка — пятиступенчатая «механика». В списке оборудования значатся: мультимедийная система, камера заднего вида, две или четыре подушки безопасности, климат-контроль.
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Khazar еще не получено. Более того, по неофициальным данным, сертификация даже еще не запущена. Так что о сроках старта продаж LD/SD, как и ценах, говорить пока рано.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Теперь Corolla: Toyota отказалась от Auris через полгода после премьеры нового поколения Названа цена на новую Lada Granta Volkswagen раскрыл интерьер родственного Polo кроссовера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Чем закончится спор водителя с ГИБДД из-за скорой1
Toyota Corolla получит кросс-версию
Главная «тайна» Московского автосалона-2018 раскрыта
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение