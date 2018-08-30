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Бренд JAC привёз на ММАС-2018 несколько новых моделей
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Бренд JAC привёз на ММАС-2018 несколько новых моделей 

Daily-Motor + ещё 3 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания JAC приняла решение о необходимости вернуться на рынок России и посетила профильное мероприятие в столице накануне. Известно, что в продажу поступит сразу четыре модели авто, две из которых ранее были недоступны для россиян.
В перечень паркетников войдут модели S5 и S3. Младшая получит мотор объёмом в 1.6 литра с отдачей в 118 лошадей. Работать силовой агрегат будет с коробкой механического типа на шесть ступеней. В салоне будет установлен кондиционер, подушки безопасности, система аудио, а также датчик света. Завершает комплектацию диски на семнадцать дюймов. Стоить новинка будет от 749 тысяч рублей.
Старшая модификация кроссовера будет оснащена двухлитровой четвёркой с отдачей в 134 лошадиные силы. В продажу она поступит с аналогичной трансмиссией. За эту модель нужно будет отдать от 899 тысяч рублей.
Также на рынок выйдет известный россиянам пикап Т6 с моторами отдачей в 190 и 139 лошадиных сил. Кроме того, на рынок выйдет и электрокар модели IEV7S, общая отдача силового агрегата которого доходит до 116 лошадиных сил. Цены на эти две модели пока остаются в тайне.
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