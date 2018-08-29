Марка JAC привезла на ММАС-2018 четыре перспективные модели

Компания JAC Motors спустя два года решила вернуться на российский рынок, который она покинула из-за крайне слабых продаж. Российским клиентам китайская марка будет предлагать четыре модели, две из которых ранее в России не продавались.

Линейка кроссоверов будет представлена моделями S5 и S3. Длина младшего кросса составляет 4 325 мм, ширина 1 765 мм, а высота 1 660 мм. Колёсная база кросса достигает 2 560 мм, клиренс — 200 мм. В России модель будет продаваться с атмосферной «четвёркой» объёмом 1,6 литра, мощность которой составляет 118 лошадиных сил, работать мотор будет с шестискоростной «механикой», хотя за доплату можно заказать и вариатор.

Старший кросс S5 оснащается двухлитровой «четвёркой» с отдачей в 134 лошадиные силы. Она будет работать исключительно с шестискоростной «механикой».

Уже в базовой комплектации JAC S3 оснащён кондиционером, двумя подушками безопасности, аудиосистемой, датчиком света, дисками R17. Его можно купить уже сейчас по цене от 749 000 рублей, за старшую модель S5 придётся заплатить не менее 899 000 рублей.

Что касается пикапа T6, то эта модель в России уже известна. Она продавалась с сентября 2015 года, но снискать славу так и не успела. С того момента T6 заполучил в своё распоряжение турбированный двухлитровый бензиновый мотор с отдачей в 190 сил, который будет работать с шестискоростной «механикой». Привод с этим мотором у него только полный, хотя в базовой комплектации автомобиль оснащается 139-сильным турбодизелем, и с этим мотором доступны модификации как с задним, так и полным приводом. Что касается габаритов T6, то его длина составляет 5 315 мм, ширина 1 830 мм, высота — 1 815 мм. Колёсная база пикапа достигает 3 090 мм, клиренс — 216 мм. На борту кузова он может перевозить до 900 килограмм груза. Цена пикапа пока держится в секрете.

Электрокар IEV7S оснащён 116-сильным электромотором и комплектом батарей ёмкостью 39 кВт*ч, благодаря которым его запас хода составляет 280 километров по циклу NEDC. Длина модели составляет 4 135 мм, ширина 1 750 мм, высота 1 560 мм, а колёсная база — 2 490 мм. Клиренс у хэтчбека достигает вполне приемлемые 150 мм. В Китае автомобиль стоит в эквиваленте порядка 1 800 000 рублей, возможно, что в России он будет продаваться чуть дороже.

Примечательно, что сейчас эти автомобили производятся на заводе Allur Auto в Казахстане, откуда и экспортируются в Россию.

Напомним, что портал Карельские Вести сегодня ведёт онлайн-репортаж с Московского автосалона.

По материалам: www.kolesa.ru