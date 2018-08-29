«АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник «Лада»

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Концептуальная «Лада 4×4 Vision» была презентована на Московском международном автосалоне 29 августа. По словам директора по дизайну Стива Маттина, при создании модели конструкторы вдохновлялись «Ладой 4×4». При этом дизайн авто он назвал уникальным, смелым и выразительным.

В свою очередь глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подчеркнул, что на сегодняшнем мероприятии компания представила только концепт автомобиля, — это значит, что, возможно, серийная «Лада 4×4 Vision» будет выглядеть совсем иначе.

Также он добавил, что «АвтоВАЗ» намерен и в дальнейшем развивать собственные производственные площадки («Ладу» производят на заводах в Тольятти и Ижевске) и интегрировать в процесс изготовления машин новейшие технологии.

Ранее «АвтоВАЗ» озвучил цены на новую «Ладу-Гранту».

Фото: РИА «Новости»