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«АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник «Лада»
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«АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник «Лада» 

В городе N 29 августа 2018
Фото: В городе N
Компания «АвтоВАЗ» представила концепт нового внедорожника «Лада». В продаже автомобиль появится не раньше 2022 года, пишет РИА «Новости».
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Концептуальная «Лада 4×4 Vision» была презентована на Московском международном автосалоне 29 августа. По словам директора по дизайну Стива Маттина, при создании модели конструкторы вдохновлялись «Ладой 4×4». При этом дизайн авто он назвал уникальным, смелым и выразительным.
В свою очередь глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подчеркнул, что на сегодняшнем мероприятии компания представила только концепт автомобиля, — это значит, что, возможно, серийная «Лада 4×4 Vision» будет выглядеть совсем иначе.
Также он добавил, что «АвтоВАЗ» намерен и в дальнейшем развивать собственные производственные площадки («Ладу» производят на заводах в Тольятти и Ижевске) и интегрировать в процесс изготовления машин новейшие технологии.
Ранее «АвтоВАЗ» озвучил цены на новую «Ладу-Гранту».
Фото: РИА «Новости»
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