Гоночный 520-сильный Mustang помогает водителям-испытателям Ford настраивать массовые модели

Надеть шлем и огнеупорный костюм, пристегнуться в «ковше» гоночного автомобиля мощностью свыше 500 л. с. и разогнать его на треке до 300 км/ч — так сегодня выглядит обычный рабочий день водителя-испытателя Ford из элитного «спецподразделения», работающего с высокомощными автомобилями.

Эти водители, имеющие официальный ранг водителей-испытателей четвертого уровня, применяют навыки гоночного вождения, чтобы изучить на пределе возможности автомобилей спортивного подразделения Ford Performance. Но что особенно важно для покупателя любого Ford, испытатели затем делятся своим опытом с инженерами других подразделений, а полученные ими навыки помогают лучше «чувствовать» настройки автомобиля при доводке массовых моделей.

Из более чем 10 000 допущенных к испытаниям водителей Ford, только 20 имеют статус водителей-испытателей 4-го уровня, требующий интенсивной подготовки и прохождения экзаменов. Чтобы поддерживать дух соперничества внутри «спецподразделения», специальный комитет выявляет среди испытателей третьего уровня новых кандидатов, готовых перейти на следующий уровень, и номинирует их на получение нового статуса.

Подготовка и тренировка испытателей 4-го уровня требует особого инструмента. Такого, как Mustang FP350S — гоночный суперкар, разработанный подразделением Ford Performanсe специально для гонок Trans-Am, NASA и других североамериканских кузовных серий и недавно ставший тренировочным автомобилем водителей-испытателей Ford. Представленный в прошлом году болид не предназначен для дорог общего пользования и оснащен двигателем V8 объемом 5,2 л с отсечкой на 8250 об/мин и мощностью около 520 л.с., 6-ступенчатой МКП и самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Mustang FP350S представляет собой готовое гоночное решение «под ключ» и в Северной Америке его можно заказать у любого дилера Ford по цене около 115 000 долларов.

Перед передачей заводским водителям-испытателям Mustang FP350S прошел уникальную подготовку: болид оснастили вторым креслом (для инструктора) и 50-канальным блоком сбора данных о действиях водителя и параметрах автомобиля. Такая информация, как угол поворота рулевого колеса, давление в тормозной системе и даже время переноса ноги с педали газа на педаль тормоза помогают опытным инструкторам разрабатывать индивидуальные рекомендации для водителей-испытателей.

Ford регулярно осуществляет ротацию инженеров между подразделением Ford Perfomance и командами, разрабатывающими массовые модели. Благодаря этому, полученные разными командами знания и опыт быстро применяются сначала при создании «заряженных» автомобилей Ford Performance, а затем во всей модельной линейке компании.