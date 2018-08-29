Очередь на машины Aurus превысила возможности производства 2019 года

«Мы, к сожалению, не сможем обеспечить всех… В 2020 году уже нарастим мощности и распределим объём по потребностям», — сказал министр.

Ранее Мантуров говорил, что производство Aurus в следующем году составит около 120 автомобилей, половину из которых заберёт основной заказчик.

Автомобили Aurus — рыночное название проекта «Кортеж» — семейства машин класса «люкс» на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Их цена будет начинаться от 10 млн рублей.