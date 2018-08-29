Полный привод и платформа FCA: китайцы показали SUV, с которым планируют покорить РФ

На Московском автосалоне состоялась презентация легковых моделей крупного китайского концерна GAC.

Автомобили GAC уже продают в России, но только коммерческие: под принадлежащим компании брендом Gonow у нас представлены небольшие грузовички и фургон. Теперь же китайцы намерены вывести на российский рынок и «легковушки». Кстати, в Поднебесной машины продают под маркой Trumpchi, однако в РФ, скорее всего, будет либо просто GAC, либо какой-то новый бренд, так как название Trumpchi слишком уж с фамилией президента США, а с этой страной у России сегодня напряженные отношения. На ММАС показали несколько моделей, включая седаны и даже минивэн, но мы пока остановимся на двух кроссоверах — с них, предположительно, и начнется продвижение GAC в России.

Главная премьера — это, конечно, флагманский кроссовер GS8. Модель построена на модернизированной версии платформы FCA: китайцы приобрели «тележку» в 2008 году, на ней же базировались, например, Alfa Romeo 166 Lancia Thesis. Длина GS8 составляет 4 810 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 770 мм, колесная база — 2 800 мм, дорожный просвет — 200 мм. То есть, по своим габаритам модель близка к Toyota Highlander Honda Pilot. У «китайца» семиместный салон.

GAC GS8 В Поднебесной GS8 можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 201 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — передний или полный (задняя ось подключается многодисковой муфтой BorgWarner). В арсенале флагмана значатся: ESP, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамный люк, светодиодная оптика, ассистент парковки.

GAC GS4 Второй наиболее вероятный претендент на появление в РФ — кросс GS4. На ММАС привезли рестайлинговый «паркетник», он обновился совсем недавно. Длина этого SUV равна 4 525 мм, расстояние между осями — 2 640 мм. На домашнем рынке GS4 представлен с бензиновыми «турбочетверками» 1.3 (137 л.с.) и 1.5 (152 л.с.), обе сочетаются с 5МКП или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, топовому мотору еще положен шестиступенчатый «автомат».

Более подробная информация о планах GAC относительно российского рынка появится на «Карельские Вести» совсем скоро.

По материалам: www.kolesa.ru