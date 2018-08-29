Высочайший уровень: мощь, комфорт, безопасность

В среду, 29 августа, начал работу 13-й Московский Международный автосалон — 2018. Корреспондент «ВМ» побывал на открытии и увидел представленные новинки автопрома.

Большинство участников автошоу прибыли в столицу из Азиатского региона.

Однако в этом году большая часть европейских и японских автоконцернов решили свои модели в Москву не привозить. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, эти производители никуда не делись.

Skoda, — Традиционно продукция Volkswagen Toyota год от года держится в топ-10 российского рынка, — рассказал «ВМ» Игорь Моржаретто . — То есть эти модели и так найдут своего потребителя. В этом году в прибыли те, кто представляет наиболее оптимальное предложение «цена — качество» — корейские концерны, занимающие лидирующие строчки топов, и китайцы, которые все активнее проникают в Россию.

Корейский вариант

Hyundai , помимо популярного у любителей Solaris, привез новый Santa Fe. Этот «паркетник» тщательно скрывали от посторонних, хотя его «портрет » вот уже несколько дней украшает внешний фасад выставочного павильона.

KIA представила почти полностью обновленную линейку своих самых популярных моделей, включая Seed, Serato, обновленные Sportage, Rio и Picanto. Seed — после основной презентации — очень заинтересовал китайцев: открывали и закрывали дверцы, залезали в багажник, щупали обивку… Видимо, скоро можно ждать китайский вариант корейского бестселлера.

Ну и сами китайцы. Свои легковые и «внедорожные» модели привезли GAC, JAC, Haval и Lifan . Последний ушел ну очень далеко вперед: проникновение машин из Поднебесной начиналось десяток с лишним лет назад в Черкасске, где их собирали чуть ли не вручную. Хедлайнеров три, два из них — из России.

Сделаем вам красиво

Безусловно, событием первого дня работы ММАС-2018 стала мировая премьера люксового седана и лимузина Aurus Senat, впервые показанного широкой публике во время майской инаугурации президента России Владимира Путина . Однако одно дело — увидеть издали, но совсем другое — на расстоянии вытянутой руки.

Aurus стал единственным брендом, арендовавшим для премьеры целый павильон. И не прогадал: «авто для президента » стало, пожалуй, самой популярной новинкой. Зал, оформленный в угольночерном цвете, эффектно выделял подиум, на котором под серым покрывалом скрывался седан Senat.

Представил новинку генеральный директор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт. Он рассказал о внешних достоинствах автомобиля, подчеркнув, что Aurus можно будет заказать «под себя». Дизайнеры и инженеры выслушают клиента, готового выложить за лимузин более десяти миллионов рублей, — и создадут на базе Единой модульной платформы индивидуальный проект.

— Это станет важным преимуществом, — заявил Герхард Хильгерт. — Владельцам автомобилей «Аурус» мы предлагаем свободу выбора облика автомобилей и интерьерных решений.

Автомобиль оснащен 4,4-литровым двигателем V8, разработанным специально для Aurus. Он совмещен с мощным электродвигателем. То есть под капотом седана — гибридная силовая установка, разгоняющая автомобиль до 100 км/ч всего за 6 секунд. Максимальная скорость — 250 километров. Привод — полный.

Коробка передач — автоматическая, 9-скоростная — собственная российская разработка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Впервые в российской истории появился проект по выпуску коммерческой линейки автомобилей класса люкс. Aurus — бренд, который представляет современную, технологичную и инновационную Россию. Убежден, что он будет успешен.

СПРАВКА

Тольяттинский «АвтоВАЗ» устроил из своих премьер настоящее шоу в стиле выпуска теленовостей. Одна модель — один сюжет. Приятно, что отечественный производитель тщательно начал подходить к подготовке презентаций, продумывая все детали и мелочи и уделяя внимание подаче образцов своего автопрома.

ЦИФРА

598 лошадиных сил — мощность гибридной силовой установки Aurus Senat Limousine. При этом расход топлива не превышает 15 литров на 100 километров.