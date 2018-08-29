Hyundai представила на ММАС-2018 эксклюзивный Santa Fe Black&Brown

В новой комплектации кроссовер оснащается форсированным турбодизельным двигателем, широким списком опций, а также современными системами безопасности.

В целом, комплектация Black&Brown основывается на комплектации High-Tech с пакетом Advanced, но имеет несколько новых опций. Среди уникальных особенностей Black&Brown стоит отметить наличие складываемых сидений на третьем ряду, специального остекления с дополнительной шумоизоляцией, мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 10-канальной аудиосистемы Krell с сабвуфером, системы автоматического изменения клиренса, проекции показаний приборов на лобовое стекло, охлаждаемого перчаточного ящика, дополнительного блока управления регулировок пассажирского сидения, 12-вольтовых розеток в багажнике, беспроводной «зарядки».

Кросс доступен в цвете «Чёрный перламутр» с тонировкой задних стёкол, хромированными молдингами, ручками, решёткой радиатора, а также элементов бампера и двери багажника. Салон Santa Fe отделан коричневой кожей, потолок и стойки — чёрной замшей.

Автомобиль оснащается турбодизельным мотором объёмом 2,2 литра, мощность которого составляет 200 лошадиных сил. Работает он с восьмискоростным «автоматом» и системой полного привода.

«Обут» кроссовер в колёсные диски R19 с шинами Continental 235/55 R19.

Автомобиль доступен для заказа начиная с сегодня по цене от 2 849 000 рублей.

Напомним, что портал Карельские Вести ведёт онлайн-репортаж с Московского автосалона.

По материалам: www.kolesa.ru