Модели Lifan M7 и X80 приехали в Москву знакомиться

Китайский автобренд Lifan имеет большую популярность на мировом авторынке. Не является исключением и Россия. В этом году на автосалон в Москву китайские автомобилестроители привезли несколько моделей.

Китайцы очень осторожно ведут бизнес и всегда тщательно «прощупывают почву». В этот раз в Москве покажут Lifan M7 (в Китае — Xuanlang). Это минивэн. Будет также представлен кроссовер Lifan X80 и седан на электротяге — Lifan 820.

Минивэн оснащается полуторалитровым турбомотором на 141 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой АКПП. Ориентировочная стоимость варьируется от 696000 до 1000000 рублей.

У кроссовера двухлитровый турбомотор на 192 л.с. В роли трансмиссии может быть использована как шестиступенчатая МКПП, так и шестиступенчатая коробка-автомат. В данном исполнении предлагается только переднеприводная версия.

Габариты Lifan X80:

длина — 4,82 метра;

ширина — 1,93 метра;

высота — 1,76 метра;

колесная база — 2,79 метра.

Электрокар видимо призван показать лишь наличие таких наработок.