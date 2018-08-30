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Модели Lifan M7 и X80 приехали в Москву знакомиться
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Модели Lifan M7 и X80 приехали в Москву знакомиться 

Car.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Car.ru
Китайский автобренд Lifan имеет большую популярность на мировом авторынке. Не является исключением и Россия. В этом году на автосалон в Москву китайские автомобилестроители привезли несколько моделей.
Китайцы очень осторожно ведут бизнес и всегда тщательно «прощупывают почву». В этот раз в Москве покажут Lifan M7 (в Китае — Xuanlang). Это минивэн. Будет также представлен кроссовер Lifan X80 и седан на электротяге — Lifan 820.
Минивэн оснащается полуторалитровым турбомотором на 141 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой АКПП. Ориентировочная стоимость варьируется от 696000 до 1000000 рублей.
У кроссовера двухлитровый турбомотор на 192 л.с. В роли трансмиссии может быть использована как шестиступенчатая МКПП, так и шестиступенчатая коробка-автомат. В данном исполнении предлагается только переднеприводная версия.
Габариты Lifan X80:
длина — 4,82 метра;
ширина — 1,93 метра;
высота — 1,76 метра;
колесная база — 2,79 метра.
Электрокар видимо призван показать лишь наличие таких наработок.
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