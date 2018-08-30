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Yamaha представила новые электрические велосипеды
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Yamaha представила новые электрические велосипеды 

Motonews.ru 30 августа 2018
Фото: Motonews.ru
Определенно на рынке есть спрос на средства персональной мобильности, потому производители в массовом порядке предлагают все новые и новые продукты. Не исключение и японская Yamaha, недавно представившая линейку из четырех моделей электрических велосипедов: CrossCore, CrossConnect, UrbanRush, YDX Torc.
Yamaha CrossCore это гибрид дорожного байка: у велосипеда треугольная рама и плоский руль. В линейке он выполняет роль прогулочного транспорта. CrossConnect в отличие от «КроссКора» имеет багажник, поэтому эта модель может стать отличным компаньоном, если вам нужно оперативно сгонять в близлежащий магазин. Еще одна модель, UrbanRush, заточена скорее под мегаполис, для скоростного перемещения из точки «А» в точку «Б». Модель YDX Torc позиционируется, как прочный горный велосипед. Горный байк в отличие от трех других моделей оснащается облегченным электромотором и имеет дополнительные уровни помощи. Велосипедист сам выбирает режим активации электрической поддержки, влияющий на мощность поддержки и зависимость от усилия на педали.
Все четыре модели получили приводы серии PW с низким центром тяжести, скорости, фирменные литий-ионные аккумуляторы 500 Втч. Стоимость электрических велосипедов Yamaha в США стартует от 2400 долл.сша за модель CrossCore и доходит до 3500 долл.сша за модель Yamaha YDX Torc.
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