Mitsubishi привезет в Россию обновленный пикап Mitsubishi L200

Автомобильный рынок России совсем скоро обзаведётся новым Мitsubishi L200.

Дилеры Митсубиши в России поделились новостью о том, что производитель активно налаживает контакты для того, чтобы все желающие смогли обзавестись желанной новинкой.

Дату, когда автомобиль станет доступен к брони неизвестно, но уже известна стоимость авто, базовая комплектация будет стоить от 1 миллиона 779 тысяч рублей. Топовая комплектация конечно будет стоить в разы дороже, около 2 миллионов 108 тысяч рублей. В подкапотном пространстве автомобиля установлен двигатель на 2,4 литра, мощностью от 154 до 181 «лошадинных сил».

И в базовом и топовом варианте будет идти система ЭРА-ГЛОНАСС.