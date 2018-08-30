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Mitsubishi привезет в Россию обновленный пикап Mitsubishi L200
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Mitsubishi привезет в Россию обновленный пикап Mitsubishi L200 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобильный рынок России совсем скоро обзаведётся новым Мitsubishi L200.
Дилеры Митсубиши в России поделились новостью о том, что производитель активно налаживает контакты для того, чтобы все желающие смогли обзавестись желанной новинкой.
Дату, когда автомобиль станет доступен к брони неизвестно, но уже известна стоимость авто, базовая комплектация будет стоить от 1 миллиона 779 тысяч рублей. Топовая комплектация конечно будет стоить в разы дороже, около 2 миллионов 108 тысяч рублей. В подкапотном пространстве автомобиля установлен двигатель на 2,4 литра, мощностью от 154 до 181 «лошадинных сил».
И в базовом и топовом варианте будет идти система ЭРА-ГЛОНАСС.
За первое полугодие было реализовано более 1700 Mitsubishi L200.
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