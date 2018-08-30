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Спорткар Acura NSX преобразился для нового модельного года
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Спорткар Acura NSX преобразился для нового модельного года 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Японский производитель Acura обнародовал свежую версию суперкара NSX, отличающегося от предыдущих вариантов модернизированной электронной «начинкой» и ярко-оранжевым перламутром окрасом кузова.
Новинка была презентовагга на ежегодном фестивале The Quail Motorsports Gathering. Перед зрителями предстал спорткар с практически неизмененным дизайном, с расширенным списком опций и более совершенной электроникой.
Уникальный цвет кузова Acura NSX называется Thermal Raceway, причем в такой же цвет по желанию можно окрасить и суппорты тормозов, и наладку над радиаторной решеткой.
Как говорилось выше, изменения произошли лишь в задней части спорткара, где появились спойлер и некоторые декоративные элементы из углеродного волокна.
Внутри Acura NSX все осталось по-прежнему, но появилась возможность отделать салон в голубых тонах.
Зато в технической части обновления белее существенны: доработана ходовая часть, обновлено ПО. В частности, ужесточились стабилизаторы поперечной устойчивости спорткара, перенастроено координирование «баранки» и обновлено программное обеспечение двигателя и амортизаторов.
«Обута» обновленная Acura NSX в уникальную «резину» Continental SportContact 6.
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