Спорткар Acura NSX преобразился для нового модельного года

Японский производитель Acura обнародовал свежую версию суперкара NSX, отличающегося от предыдущих вариантов модернизированной электронной «начинкой» и ярко-оранжевым перламутром окрасом кузова.

Новинка была презентовагга на ежегодном фестивале The Quail Motorsports Gathering. Перед зрителями предстал спорткар с практически неизмененным дизайном, с расширенным списком опций и более совершенной электроникой.

Уникальный цвет кузова Acura NSX называется Thermal Raceway, причем в такой же цвет по желанию можно окрасить и суппорты тормозов, и наладку над радиаторной решеткой.

Как говорилось выше, изменения произошли лишь в задней части спорткара, где появились спойлер и некоторые декоративные элементы из углеродного волокна.

Внутри Acura NSX все осталось по-прежнему, но появилась возможность отделать салон в голубых тонах.

Зато в технической части обновления белее существенны: доработана ходовая часть, обновлено ПО. В частности, ужесточились стабилизаторы поперечной устойчивости спорткара, перенастроено координирование «баранки» и обновлено программное обеспечение двигателя и амортизаторов.

«Обута» обновленная Acura NSX в уникальную «резину» Continental SportContact 6.