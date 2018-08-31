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Автопарк администрации Владивостока пополнился новыми автомобилями Mazda
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Автопарк администрации Владивостока пополнился новыми автомобилями Mazda
Primpress
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ещё 2
3 часа назад
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Фото:
Primpress
Компания «
Мазда
Мотор Рус» на условиях годичного тест-драйва передала администрации Владивостока десять кроссоверов
Mazda CX-5
, десять седанов
Mazda 6
и большой кроссовер
Mazda CX-9
, сообщает PRIMPRESS.
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