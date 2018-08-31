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Автопарк администрации Владивостока пополнился новыми автомобилями Mazda
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Автопарк администрации Владивостока пополнился новыми автомобилями Mazda 

Primpress + ещё 2 3 часа назад
Фото: Primpress
Компания «Мазда Мотор Рус» на условиях годичного тест-драйва передала администрации Владивостока десять кроссоверов Mazda CX-5, десять седанов Mazda 6 и большой кроссовер Mazda CX-9, сообщает PRIMPRESS.
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