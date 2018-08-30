Ещё
Ferrari отправила в Калифорнию пятидесятую модель с открытым верхом 488 Pista Spider
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ferrari отправила в Калифорнию пятидесятую модель с открытым верхом 488 Pista Spider 

Car.ru 11 часов назад
Фото: Car.ru
Присутствие Ferrari на мероприятии в Pebble Beach Concours d'Eleganceв в 2018 году в Калифорнии было связано не с выходом очередной модели 488 Pista Spider.
Ferrari 488 Pista Spider — этоуже 50-я модель на данное время. На Pebble Beach Ferrari вошло в 50 лучших машин, именно поэтому автопроизводитель, и был приглашен на данное мероприятие.
Новинка эволюционировала от купе Pista 488 и получила несколько необычных вещей в своем дизайне. Например, внутренняя ручка водителя — это всего лишь ремень, а 20-дюймовые колеса выполнены из нового углеродного волокна, они стали на 20% легче, чем предыдущие сплавы.
Однако Ferrari сохранил неизменный 3,9-л. двухтурбинный мотор V8 в 710 л.с. (530 кВт) и 770 Нм.
Car.ru: последние новости
Компания Toyota отказалась от модели Auris Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в Европе в 2018 году На российском рынке подорожали автомобили Subaru
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Чем закончится спор водителя с ГИБДД из-за скорой1
Toyota Corolla получит кросс-версию
Главная «тайна» Московского автосалона-2018 раскрыта
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение