Ferrari отправила в Калифорнию пятидесятую модель с открытым верхом 488 Pista Spider

Присутствие Ferrari на мероприятии в Pebble Beach Concours d'Eleganceв в 2018 году в Калифорнии было связано не с выходом очередной модели 488 Pista Spider.

Ferrari 488 Pista Spider — этоуже 50-я модель на данное время. На Pebble Beach Ferrari вошло в 50 лучших машин, именно поэтому автопроизводитель, и был приглашен на данное мероприятие.

Новинка эволюционировала от купе Pista 488 и получила несколько необычных вещей в своем дизайне. Например, внутренняя ручка водителя — это всего лишь ремень, а 20-дюймовые колеса выполнены из нового углеродного волокна, они стали на 20% легче, чем предыдущие сплавы.

Однако Ferrari сохранил неизменный 3,9-л. двухтурбинный мотор V8 в 710 л.с. (530 кВт) и 770 Нм.