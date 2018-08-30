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В России взлетели цены на Toyota Land Cruiser
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В России взлетели цены на Toyota Land Cruiser 

Авторамблер + ещё 7 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Toyota увеличила цены на модель Land Cruiser 200 во всех комплектациях, кроме базовой.
Стоимость начальной версии «Комфорт» осталась неизменной и составляет 3,8 млн и 4 млн рублей за бензиновую и дизельную модификацию соответственно.
В других комплектациях внедорожник «потяжелел» на 33-65 тыс. рублей. В исполнении «Элеганс» Land Cruiser с 309-сильным бензиновым мотором объемом 4,6 литра стоит 4,6 млн рублей. Автомобиль с 4,5-литровым дизелем мощностью 249 л.с. в аналогичной комплектации обойдется покупателям в 4,77 млн рублей. Топовый Executive стоит от 5,4 млн рублей и 5,5 млн рублей за версию с бензиновым мотором и с дизельным соответственно.
С начала года Toyota реализовала на российском рынке более 56,8 тыс. автомобилей. Около 4,1 тыс. из них — это Land Cruiser Prado.
Как сообщал «Авторамблер», ранее японский автопроизводитель уже скорректировал прайс-листы в сторону подорожания на Land Cruiser Prado, Camry и Hilux. Эти модели прибавили в цене от 18 тыс. до 80 тыс. рублей.
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