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Появилось фото серийной Kia с кузовом Shooting Brake
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Появилось фото серийной Kia с кузовом Shooting Brake 

Авторамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: Авторамблер
На опубликованном тизере запечатлена серийная модель Kia ProCeed с кузовом Shooting Brake, прототип которой дебютировал в 2017 году. Как подчеркнули в Kia, автомобиль был разработан исключительно для рынка Европы и за его пределами продаваться не будет.
Изначально к «шутинг-брейкам» причислялись трехдверные универсалы, однако кузова их современных последователей чаще имеют пять дверей. Не стал исключением и новый ProCeed. Единственный снимок раскрывает заднюю часть корейского спортивного универсала — он получит традиционную для последних моделей Kia полосу светодиодов, соединяющую задние фонари. Информации о силовых агрегатах автомобиля пока нет, как и других технических подробностей.
Дебют готового к производству автомобиля состоится 2 октября на автосалоне в Париже.
Напомним, предтеча Kia ProCeed дебютировал на Женевском автосалоне весной прошлого года. Кузов прототипа был выполнен из углеволокна, а ручки дверей модели были выдвижными. Главной особенностью интерьера пятидверки стала светодиодная подсветка, которая загоралась, приветствуя водителя.
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