Появилось фото серийной Kia с кузовом Shooting Brake

На опубликованном тизере запечатлена серийная модель Kia ProCeed с кузовом Shooting Brake, прототип которой дебютировал в 2017 году. Как подчеркнули в Kia, автомобиль был разработан исключительно для рынка Европы и за его пределами продаваться не будет.

Изначально к «шутинг-брейкам» причислялись трехдверные универсалы, однако кузова их современных последователей чаще имеют пять дверей. Не стал исключением и новый ProCeed. Единственный снимок раскрывает заднюю часть корейского спортивного универсала — он получит традиционную для последних моделей Kia полосу светодиодов, соединяющую задние фонари. Информации о силовых агрегатах автомобиля пока нет, как и других технических подробностей.

Дебют готового к производству автомобиля состоится 2 октября на автосалоне в Париже.

Напомним, предтеча Kia ProCeed дебютировал на Женевском автосалоне весной прошлого года. Кузов прототипа был выполнен из углеволокна, а ручки дверей модели были выдвижными. Главной особенностью интерьера пятидверки стала светодиодная подсветка, которая загоралась, приветствуя водителя.