Кросс Toyota Corolla сможет конкурировать с другими представителями сегмента SUV

Японский автопроизводитель Toyota подал патент для модели Corolla Cross, хотя многие знают, что патент ничего не означает в автомобильном мире.

Автопроизводители часто патентуют целый ряд имен для защиты своей интеллектуальной собственности. Иногда они патентуют имя, которое должно материализоваться для серийного автомобиля, но проект умирает и будущее кросс-версии Corolla возможно ждет та же участь.

Детали о Toyota Corolla Cross отсутствуют. Тем не менее, можно представить, как это будет выглядеть: поднятая подвеска, маленькие колеса с шипами для колбочек и пластиковая оболочка корпуса. Это все, что нужно, чтобы превратить его в целенаправленное внедорожное транспортное средство.

Помимо добавленной эстетики и поднятой подвески, Corolla Cross, вероятно, может использовать те же 1,8-литровые атмосферные и 2,0-литровые двигатели с турбонаддувом в паре с автоматическими 6-ступенчатыми механическими коробками CVT.

Corolla Cross может легко добавить в модельный ряд Toyota очередную кросс-версию, и при это не потребует больших инвестиций.