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Кросс Toyota Corolla сможет конкурировать с другими представителями сегмента SUV
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Кросс Toyota Corolla сможет конкурировать с другими представителями сегмента SUV 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Японский автопроизводитель Toyota подал патент для модели Corolla Cross, хотя многие знают, что патент ничего не означает в автомобильном мире.
Автопроизводители часто патентуют целый ряд имен для защиты своей интеллектуальной собственности. Иногда они патентуют имя, которое должно материализоваться для серийного автомобиля, но проект умирает и будущее кросс-версии Corolla возможно ждет та же участь.
Детали о Toyota Corolla Cross отсутствуют. Тем не менее, можно представить, как это будет выглядеть: поднятая подвеска, маленькие колеса с шипами для колбочек и пластиковая оболочка корпуса. Это все, что нужно, чтобы превратить его в целенаправленное внедорожное транспортное средство.
Помимо добавленной эстетики и поднятой подвески, Corolla Cross, вероятно, может использовать те же 1,8-литровые атмосферные и 2,0-литровые двигатели с турбонаддувом в паре с автоматическими 6-ступенчатыми механическими коробками CVT.
Corolla Cross может легко добавить в модельный ряд Toyota очередную кросс-версию, и при это не потребует больших инвестиций.
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