Mercedes-AMG GT 63 S атакует Нюрбургринг

В Сети появилось видео Mercedes-AMG GT 63 S на испытаниях на Нюрбургринге и может показаться, что большой седан выглядит комично на узкой дороге, однако все это «обман зрения».

На видео показан большой купе-подобный седан, атакующий Нюрбургринг, как и любой другой спорт-кар, и это тоже звучит. На видео показаны два седана Mercedes-AMG GT 63 S — стандартная модель и эксклюзивный «проект один».

Стартовая цена Mercedes-AMG GT 63 S составляет 185 342-217 053 долларов, что делает ее одной из самых дорогостоящих моделей Mercedes-AMG, которую можно приобрести за пределами One Project.

Модель производит 630 л.с. и 900 Нм крутящего момента, в то время как 9-скоростной «автомат» питается от системы полного привода.

Заветной «сотни» роскошный GT достигает за 3,2 с, при этом седан способен выжать максимальную скорость 315 км/ч.

В видеоролике показано как версии One Project 1 и GT 63 S, проскакивают вокруг знаменитой гоночной трассы, при этом выхлоп не настолько угрожающий как можно было ожидать.

Большой седан выглядит комично на узкой дорожке, но, как мы видим это не значит, что речь идет о производительности — и GT 63 S, несомненно, повышает производительность.

На сегодня известно, что Mercedes-AMG GT 63 и 63 S появятся в продаже в начале следующего года, а затем последует более дешевая модель 53.