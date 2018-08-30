Новый Lada XRAY Cross поступит в продажу в четвёртом квартале 2018 года

Об этом порталу «За Рулём — Кубань» рассказал директор проекта Lada XRAY Олег Груненков. По его словам в Тольятти полным ходом готовятся к запуску новинки в серию.

Олег Груненков: «В настоящее время завод готовится к товарному производству. В IV квартале 2018 года Lada XRAY Cross поступит к дилерам. О дате старта продаж и о ценах мы сообщим дополнительно».

По словам Олега Груненкова, с которым представители нашего портала пообщались на ММАС-2018, под капотом у Lada XRAY Cross будет уже знакомы и проверенный в деле 122-сильный 1,8-литровый двигатель, который агрегатируется либо с механической коробкой передач, либо с АМТ производства АвтоВАЗа

Напомним, Lada XRAY Cross — это новая версия тольяттинского паркетника, основным отличием которого от стандартной является наличие селектора режимов движения Lada Ride Select.

Также у Lada XRAY Cross до 215 мм увеличен дорожный просвет, установлены новые бамперы с накладками, 17-дюймовые диски