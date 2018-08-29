Aurus подписал соглашения с двумя дилерами 

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бренд автомобилей класса «люкс» Aurus подписал соглашения о намерениях с московскими дилерами "Авилон" и «Панавто», рассказал журналистам гендиректор Aurus Франц Хильгерт.
"Бренд Aurus станет глобальным, это значит, что мы будем продавать машины Aurus не только в России, но во всем мире. Мы начнем продажи в январе 2019 года сначала в России, а затем и на экспорт в шесть мировых регионов", — сказал Хильгерт.
"Сегодня мы подписали соглашение о намерениях с двумя дилерами в Москве. Мы будем работать с «Авилоном» и «Панавто», — добавил он.
По словам Хильгерта, к 2021 году у Aurus будет новая структура, и компания будет готова увеличить производство до 5 тысяч машин в год, чтобы удовлетворить глобальный спрос на эти машины.
Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства «Кортеж» появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.