Aurus подписал соглашения с двумя дилерами

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости . Бренд автомобилей класса «люкс» Aurus подписал соглашения о намерениях с московскими дилерами "Авилон" и «Панавто», рассказал журналистам гендиректор Aurus Франц Хильгерт.

"Бренд Aurus станет глобальным, это значит, что мы будем продавать машины Aurus не только в России, но во всем мире. Мы начнем продажи в январе 2019 года сначала в России, а затем и на экспорт в шесть мировых регионов", — сказал Хильгерт.

"Сегодня мы подписали соглашение о намерениях с двумя дилерами в Москве. Мы будем работать с «Авилоном» и «Панавто», — добавил он.

По словам Хильгерта, к 2021 году у Aurus будет новая структура, и компания будет готова увеличить производство до 5 тысяч машин в год, чтобы удовлетворить глобальный спрос на эти машины.