В России состоялся дебют автоконцерна эконом-класса из Азербайджана

Автомобилисты со всего мира в рамках Московского международного салона узнали о появлении нового бренда Khazar из Азербайджана, выпускающего автомобили эконом-класса.

Мало кому известная компания Khazar занимается сборкой транспортных средств, выпуск которых относительного недавно, а именно минувшей весной, стартовал на Нефтчалинском автозаводе. Учредителями предприятия являются известная отечественным водителям фирма Iran Khodro из Ирана и AzEuroCar из Азербайджана. Партнеры инвестировали в совместный проект немалую сумму — 15 млн долларов.

Принимая участия в таком знаковом для автомобильного мира событии, как ММАС-2018, представители бренда хотят повысить узнаваемость марки и придерживаются грандиозных планов. Концерн из Азербайджана планирует найти свою нишу на рынках стран СНГ, России, при этом, на автомобилистов нашей страны делают особую ставку.

Так, на автосалоне в Москве компания показала два седана Khazar — базовую версию SD и люксовую LD, в которой автолюбители «узнали» усовершенствованный седан IKCO Dena+.

В качестве силовой установки выступает атмосферный двигатель с рабочим объемом в 1,65 литра, выдающий 113 «лошадей». Жителям Ирина известна версия с турбированным двигателем с мощностью в 150 «лошадок». Оба мотора работают в паре с механической КП на пять ступеней.

Ценники на эти новинки на территории России в настоящее время еще не были озвучены, при этом эксперты уже подсчитали приблизительную сумму, которую могут запросить дилеры. Так, в Азербайджане седан в базовой модификации SD продается за 16 тысяч манатов, то при переводе на российские деньги получиться сумма, равная 635 тысячам рублей.