Hyundai готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер

Именитый корейский автобренд Hyundai готовит к презентации новый компакт-кроссовер бюджетного сегмента. Об этом свидетельствует серия снимков, появившихся в сети.

По имеющимся данным в основу обсуждаемого прототипа легла представленная пару лет назад концептуальная модель. Но судя по снимкам, действующая версия будет иметь разительное отличие от концепта.

Новинка получит двухуровневую головную оптику, а также ступенчатую радиаторную решетку.

Силовая линейка бюджетного компакт-кроссовера вероятнее всего будет представлена однолитровым бензиновым турбомотором T-GDI на 100/120 л.с., а также 1,4-литровым турбодизелем CRDi на 90 л.с.

Роль трансмиссии будет отведена либо шестиступенчатой МКПП, либо семиступенчатой роботизированной коробке. Привод будет исключительно передний.

Ожидается, что первые автомобили серийного исполнения появятся на индийском авторынке в начале будущего года. В этой стране машины подобного типа очень популярны.