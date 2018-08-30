Hyundai IONIQ — первый в мире электрокар с тремя версиями электрических силовых агрегатов

В эти дни в российской столице проходит международный автосалон. Именитый корейский автобренд Hyundai презентовал модель с электроприводом IONIQ Electric. Уникальность данного автомобиля заключается в том, что он может оснащаться силовыми установками различных типов.

Линейка IONIQ откроет путь к целой ветке экологичных моделей Hyundai. Корейский автогигант запланировал к 2020 году произвести около четырнадцати экологичных автоновинок.

Такой вот план: 4-е электрокара, 4-е гибрида с подзарядкой,5-ть гибридных модификаций, а также 1 автомобиль на топливных элементах.

В актуальной линейке будет представлено три основные модели: IONIQ Hybrid, IONIQ Plug-in Hybrid, а также IONIQ Electric.

Кроме вышеуказанных моделей на ММАС-2018 обсуждаемая компания продемонстрирует еще две новые модели: Santa Fe и Tucson.

Продажа данных моделей на российском авторынке стартовала в текущем месяце.