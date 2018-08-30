Ещё
Hyundai IONIQ — первый в мире электрокар с тремя версиями электрических силовых агрегатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai IONIQ — первый в мире электрокар с тремя версиями электрических силовых агрегатов 

Car.ru + ещё 1 13 часов назад
Фото: Car.ru
В эти дни в российской столице проходит международный автосалон. Именитый корейский автобренд Hyundai презентовал модель с электроприводом IONIQ Electric. Уникальность данного автомобиля заключается в том, что он может оснащаться силовыми установками различных типов.
Линейка IONIQ откроет путь к целой ветке экологичных моделей Hyundai. Корейский автогигант запланировал к 2020 году произвести около четырнадцати экологичных автоновинок.
Такой вот план: 4-е электрокара, 4-е гибрида с подзарядкой,5-ть гибридных модификаций, а также 1 автомобиль на топливных элементах.
В актуальной линейке будет представлено три основные модели: IONIQ Hybrid, IONIQ Plug-in Hybrid, а также IONIQ Electric.
Кроме вышеуказанных моделей на ММАС-2018 обсуждаемая компания продемонстрирует еще две новые модели: Santa Fe и Tucson.
Продажа данных моделей на российском авторынке стартовала в текущем месяце.
Car.ru: последние новости
Хэтчбека и универсала Auris не будет – переименуют в Corolla Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в Европе в 2018 году Faraday Future показала тестовую модель электрокара FF91
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение