Из Lego сделали полноразмерную модель Bugatti Chiron, способную ездить

Недавно компания Lego разработала миниатюрную модель Bugatti Chiron из 3 599 деталей. На этом, однако, компания не остановилась: теперь она представила полноразмерную копию гиперкара, состоящую из более миллиона деталей серии Lego Technic! На разработку, как отмечается, ушло более 13 тысяч часов.

Это не просто полноразмерная модель — она также умеет… ездить. Сообщается, что машина оборудована 2 304 моторами Lego Technic, которые — теоретически — могут выдавать 5,3 л.с. и 93 Нм крутящего момента: это позволяет 1 500-килограммовому Chiron из Lego развивать скорость до 20 километров в час.