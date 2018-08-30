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Из Lego сделали полноразмерную модель Bugatti Chiron, способную ездить
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Из Lego сделали полноразмерную модель Bugatti Chiron, способную ездить 

Популярная механика + ещё 10 6 часов назад
Фото: Популярная механика
Недавно компания Lego разработала миниатюрную модель Bugatti Chiron из 3 599 деталей. На этом, однако, компания не остановилась: теперь она представила полноразмерную копию гиперкара, состоящую из более миллиона деталей серии Lego Technic! На разработку, как отмечается, ушло более 13 тысяч часов.
Это не просто полноразмерная модель — она также умеет… ездить. Сообщается, что машина оборудована 2 304 моторами Lego Technic, которые — теоретически — могут выдавать 5,3 л.с. и 93 Нм крутящего момента: это позволяет 1 500-килограммовому Chiron из Lego развивать скорость до 20 километров в час.
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