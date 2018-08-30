Mitsubishi похвалилась новыми опциями для ASX

Компания Mitsubishi представила на российском рынке кроссовер ASX свежего модельного года. Внешне его выдают только колеса иного дизайна. В остальном же внешность осталась той же. Не изменились и моторы. Это атмосферники семейства MIVEC объемом 1,6 (117 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), сочетающиеся с механической коробкой передач и вариатором соответственно. Новшества кроются в списке оснащения машины.

В начальные комплектации Mitsubishi ASX добавлены аудиосистема и мультифункциональный руль. Дорогие исполнения обзавелись камерой заднего вида, USB-портом и сенсорным дисплеем. Уровень оснащения Intense с двухлитровым двигателем щеголяет климат-контролем, а комплектация Instyle — мультимедийной системой Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Без изменения цен не обошлось. Кроссовер подорожал и отныне стоит от 1 159 000 до 1 575 000 рублей.