Ещё
Mitsubishi похвалилась новыми опциями для ASX
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mitsubishi похвалилась новыми опциями для ASX 

CarClub 7 часов назад
Фото: CarClub
Компания Mitsubishi представила на российском рынке кроссовер ASX свежего модельного года. Внешне его выдают только колеса иного дизайна. В остальном же внешность осталась той же. Не изменились и моторы. Это атмосферники семейства MIVEC объемом 1,6 (117 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), сочетающиеся с механической коробкой передач и вариатором соответственно. Новшества кроются в списке оснащения машины.
В начальные комплектации Mitsubishi ASX добавлены аудиосистема и мультифункциональный руль. Дорогие исполнения обзавелись камерой заднего вида, USB-портом и сенсорным дисплеем. Уровень оснащения Intense с двухлитровым двигателем щеголяет климат-контролем, а комплектация Instyle — мультимедийной системой Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Без изменения цен не обошлось. Кроссовер подорожал и отныне стоит от 1 159 000 до 1 575 000 рублей.
CarClub: последние новости
Автосалон в Москве 2018: Haval F7 Kia показала первый тизер нового Ceed GT Британский дилер рассекретил Lamborghini Avantador SVJ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Чем закончится спор водителя с ГИБДД из-за скорой1
Toyota Corolla получит кросс-версию
Главная «тайна» Московского автосалона-2018 раскрыта
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение