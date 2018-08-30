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Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей
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Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей 

Motor.ru + ещё 12 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Skoda опубликовала эскизы концепт-кара Vision RS, который даст представление о том, как будет развиваться дизайн моделей семейства RS в будущем, а также продемонстрирует стилистку новой компактной модели. Публичный дебют прототипа состоится осенью на автосалоне в Париже.
Длина концепт-кара Skoda Vision RS составляет 4356 миллиметров, ширина — 1810, высота — 1431 миллиметр. Колесная база насчитывает 2 650 миллиметров. Таким образом прототип короче, ниже, но шире «Рапида», а его колесная база при этом чуть больше.
Особенностью концепт-кара стал кузов с резкими гранями выштамповок, узкая треугольная головная оптика, передний бампер с обрамлением воздухозаборников из карбона, задний спойлер и диффузор, предположительно, также выполненные из углепластика. Информации о силовой установке Vision RS пока нет.
Видео: Skoda
В марте Skoda представила прототип кроссовера под названием Vision X. В состав силовой установки концепт-кара вошел 1,5-литровый двигатель, работающий на бензине или газе, два электромотора и литий-ионная батарея емкостью 1,5 киловатт-часа.
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