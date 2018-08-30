Московский автосалон: ТОП новинок, которые надо увидеть-1

В Москве продолжается шоу для автомобилистов.

ММАС сегодня провёл день для деловой аудитории. Широкий зритель может попасть автосалон уже завтра, 31 августа. Аналитики уже составили рейтинг наиболее значимых премьер Московского автошоу.

Haval F7 В Москву свои новинки привезли сразу несколько концернов из Китая. Внедорожник Haval F7 среди китайских автомобилей можно назвать одним из самых ярких. Авто позиционирует себя как транспортное средство для молодёжи, что отлично можно видеть и в оснащении, и в дизайне.

Цифровая приборная панель, большой встроенный туда сенсорный дисплей, отличная мультимедийная система с голосовым управлением, доступ ко Всемирной паутине, мощные турбодвижки на 190 «лошадей», семиступенчатая роботизированная коробка и полный привод — всё это приведет в восторг молодежную аудиторию.

Новый автомобиль от нашего автогиганта ждали все поклонники из России. А Lada 4x4 Vision — это прообраз будущего поколения нашего легендарного вездехода.

Надо отметить, что шеф-дизайнер компании опять хорошо поработал. Внедорожник имеет отличный дизайн в «Х-стиле», но также сохраняет и черты той любимой «Нивы».

Характерного для нового автомобиля то, что задние двери распахиваются против направления движения. У автомобиля цифровая приборная панель и большой дисплей.