Улучшить хорошее: в Украине презентована обновленная Mazda 6

Обновленная Mazda 6 приехала в Украину сразу в двух кузовах: седан и универсал. В отличие от многих конкурентов, представители компании акцентируют, что речь именно об обновлении, а не о смене поколений. Казалось бы, сложно доработать и так хорошо продающуюся машину. Но японцы смогли. Что же изменили дизайнеры и инженеры?

Экстерьер. Решетка радиатора стала большей площади, фары головного света получили новую форму и «начинку». «Мазда» также отказалась от отдельных противотуманных фар и встроила их в основную оптику. Задние фонари также получили новую форму и хромированный молдинг, проходящий сквозь них. Новый дизайн 17— и 19-дюймовых колесных дисков должны подчеркнуть выразительный профиль автомобиля. «Шестерка» также получила новый фирменный перламутровый цвет Soul Red Crystal, которым мы уже восхищались на Mazda CX-5

Интерьер. Здесь обновлений значительно больше. Переработанный щиток приборов, новые материалы отделки салона (в том числе кожа Nappa) и улучшенная звукоизоляция подталкивают модель в премиум-сегмент. Дисплей на центральной консоли увеличился и теперь имеет диагональ в 8 дюймов. Отрадно, что теперь за 6500 грн мультимедийную систему можно оснастить поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. К концу года эта опция станет штатной. Цветной проекционный дисплей теперь «светит» информацию на само лобовое стекло, а не на выдвижной экранчик. Серьезные изменения коснулись и кресел. Передний ряд получил к подогреву еще и вентиляцию, а на галерке прописалась пара USB-портов. Теперь во всех версиях вместо запасного колеса под полом багажника находится ремкомплект.

Техника. Как и прежде, седан Mazda 6 предлагается с двумя бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 165 и 194 л. с. соответственно. Для универсала предлагается только меньший мотор. Теперь силовые агрегаты отвечают нормам выбросов Euro 6d. Под заказ также можно приобрести машину с дизельным силовым агрегатом объемом 2,2 литра. В целях повышения комфорта «Мазды» изменили амортизаторы, пересмотрели точки крепления передних рычагов и элементов задней подвески.

Много усилий инженеры потратили на улучшение шумоизоляции. Так, увеличилась толщина панелей кузова подл ногами задних пассажиров и задних колесных арок, на трансмиссионном тоннеле появились новые звукоизоляционные материалы, также изменилась внутренняя структура крыши в салоне.

В зависимости от комплектации и силового агрегата, цены на «Мазду»-седан варьируются в диапазоне от 716 600 до 1 034 300 грн. Универсалы оценены в 798 600 и 819 100 грн с механической и автоматической трансмиссией соответственно. Конечно, всех изменений без поездки не прочувствовать, так что читайте в ближайшем будущем на нашем сайте тест-драйв рестайлинговой Mazda 6.