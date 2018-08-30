Итоги ММАС-2018: рендеры и реальность. Часть первая, кроссоверы

На этой неделе летнее выставочное затишье прервал Московский автосалон, что даёт нам повод в очередной раз сравнить свои ожидания в виде рендеров с реальными новинками. Мы продолжаем традицию сравнительных статей, позволяющих оценить, насколько наши предположения относительно внешности автомобилей совпали с действительностью. Ранее в этом году были опубликованы подборки по итогам Детройта, Женевы и Пекина. В этой подборке, где мы сравним кроссоверы, будут как новинки открывшегося 29 августа Московского автосалона, так и представленные ранее. Начнём, как водится, в алфавитном порядке. В модельном ряду Ауди — сразу два прибавления. Одним из них стал кроссовер Q3 второго поколения, который представили в конце прошлого месяца. Наши же рендеры были опубликованы полгода назад, и нам удалось воспроизвести облик автомобиля практически полностью, за исключением небольших различий в отделке нижней части боковин и заднего бампера.

Вторая новинка из Ингольштадта — флагманский кроссовер Q8, показанный в начале лета, а в январе этого года мы поделились своими рендерами модели. Здесь самым существенным различием является оформление передней оптики.

Ещё один представитель «большой немецкой тройки» — BMW с четвёртым поколением своего популярного кроссовера Х5, его представили почти одновременно с Audi Q8. Полгода назад нам удалось угадать стилистику модели, в том числе раздельное расположение фар и решётки радиатора. Однако серийный автомобиль получит «ноздри» решётки более угловатой формы, также несколько иначе выглядят задние фонари. Стоит отметить, что кроссовер на фотографиях оснащён М-пакетом, в то время как на рендерах изображён стандартный вариант.

На некоторое время покинем премиум-сегмент и посмотрим на рестайлинговый Kia Sportage , показанный в конце весны. А буквально за день до премьеры мы поделились своим видением кроссовера. Здесь можно заметить некоторые отличия в светотехнике и оформлении бамперов, однако они объясняются особенностями комплектации.

Возвращаемся в кроссоверам премиальным, где нас ожидает ещё одна обновлённая модель — на этот раз это Macan от компании Porsche , который представили месяц назад. Наши же рендеры автомобиля увидели свет весной прошлого года. И тогда нам удалось предугадать самое заметное отличие рестайлингового Макана — новые фонари, объединённые светодиодной полосой.

Одна из самых ярких новинок Московского автосалона — новый купеобразный кроссовер Renault Arkana, рендеры которого мы выпустили два месяца назад. У нас получилось воспроизвести форму кузова и стилистику передней и задней частей автомобиля, при этом есть и различия в дизайне отдельных элементов. Стоит учесть, что показанный кроссовер является концептом, и серийный автомобиль может выглядеть несколько проще.

В мае этого года состоялась премьера первого кроссовера от компании Rolls-Royce под именем Cullinan. Портал «Карельские Вести» опубликовал собственные рендеры модели ещё в декабре прошлого года. Ожидания в значительной степени совпали с реальностью, однако есть ряд небольших отличий в деталировке оптики, бамперов и боковин.

Suzuki в начале лета показала долгожданное новое поколение маленького внедорожника Jimny, а в середине февраля увидели свет наши рендеры модели, которые почти на сто процентов совпали с действительностью.

На сегодня всё, а завтра выйдет аналогичная подборка, только уже по легковым автомобилям, не пропустите! По материалам: www.kolesa.ru