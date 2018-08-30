Кроссовер проекта «Кортеж» могут отдать УАЗу 

Кроссовер бренда Aurus, известный под названием Komendant, может быть выпущен под брендом УАЗ. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в рамках москвоского международного автосалона.
«Все будет зависеть от того автопроизводителя, который возьмется за реализацию уже серийного производства. Предварительно пока проявляла желание и участвовала в предварительных работах компания «Соллерс». С учетом того, что «Соллерс» производит УАЗы, возможно, это будет УАЗ. Но сказать точно — я сейчас не отвечу на этот вопрос», — сказал Мантуров.
Напомним также, что УАЗ ведет разработку собственного компактного кроссовера с индексом 3170.
Группа компаний «Соллерс» выступает в качестве партнера по производству автомобилей так называемого проекта «Кортеж», который официально носит название Aurus.
Кроссовер Komendant может получить первый прототип уже в начале 2019 года. Серийный выпуск модели анонсирован на конец 2019 года — начало 2020 года. Читайте статью на QutoЧитайте также:УАЗ «Патриот» с АКПП: подробности до премьеры«АвтоВАЗ» скрестил шасси «Весты» и «Логана»«АвтоВАЗ» обозначил сроки производства Lada Vesta Sport и Xray Cross