Кроссовер проекта «Кортеж» могут отдать УАЗу

Кроссовер бренда Aurus, известный под названием Komendant, может быть выпущен под брендом УАЗ . Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в рамках москвоского международного автосалона.

«Все будет зависеть от того автопроизводителя, который возьмется за реализацию уже серийного производства. Предварительно пока проявляла желание и участвовала в предварительных работах компания «Соллерс» . С учетом того, что «Соллерс» производит УАЗы, возможно, это будет УАЗ. Но сказать точно — я сейчас не отвечу на этот вопрос», — сказал Мантуров.

Напомним также, что УАЗ ведет разработку собственного компактного кроссовера с индексом 3170.

Группа компаний «Соллерс» выступает в качестве партнера по производству автомобилей так называемого проекта «Кортеж», который официально носит название Aurus.