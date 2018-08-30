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Глава Самарской области попросит местных чиновников пересесть на автомобили Lada
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Глава Самарской области попросит местных чиновников пересесть на автомобили Lada 

Говорит Москва 12 часов назад
Фото: Говорит Москва
Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», Азаров отметил, что сейчас региональные власти ориентированы на машины отечественного производства.
«Здесь важен личный пример. Я, насколько доходы позволяют, себе приобретаю. Вот у меня есть Lada Largus. Я рассчитываю стать счастливым обладателем первого автомобиля Vesta Sport. Конечно, я думаю, что моему примеру последуют многие руководители министерств, ведомств, муниципальных образований. Мы, конечно, это обсудим в нашей товарищеской беседе, не служебной… Конечно же, выбирая автомобиль, в том числе при размещении госзаказа, мы бы очень хотели, чтобы именно ВАЗовские модели стали основными для министерств, ведомств, муниципалитетов Самарской области. Хочу сказать, что сегодня так и происходит».
На Московском автосалоне «АвтоВАЗ» представил новые модели Lada Vesta Sport и Lada Xray Cross. Их серийное производство и продажа начнутся в конце этого года. На автосалоне компания представила и другие новые серийные модели автомобилей Lada — Granta и Vesta Cross, и кроме того, концепт новой Lada 4×4 (серийный автомобиль появится не раньше 2022 года).
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