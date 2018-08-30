«АвтоВАЗ» скрестил шасси «Весты» и «Логана»

На Московском международном автосалоне «АвтоВАЗ» представил новую модель Lada Xray Cross, построенную на сильно модифицированной тележке от «Логана». Именно эта платформа может стать родоначальницей целого семейства перспективных моделей для России, включая новую «Ниву» и купе-кроссовер Renault Arkana.

Любопытную особенность в шасси Lada Xray Cross отметили редакторы газеты «Авторевю». На представленном на автосалоне приподнятом хэтче Lada Xray Cross обнаружилась принципиально иная по сравнению с обычным Xray конструкция передней подвески.

Напомним, обычная Lada Xray в техническом плане идентична румыно-французскому хэтчбеку Sandero — она построена на логановской тележке B0, равно как и «Логан», «Ларгус», «Дастер» и российский «Каптюр». Тольяттинская «Веста» создана на иной тележке российской разработки — в передней подвеске здесь применены L-образные нижние рычаги, да и в целом шасси никак не перекликается с франко-румынским. На представленном вчера Lada Xray Cross инженеры скрестили обе платформы: тележка В0 получила L-образные нижние рычаги от «Весты».

Как не нарваться на штраф на «вафельных» перекрёстках.

Такая, на первый взгляд, незначительная переработка позволит существенно улучшить управляемость автомобиля, снизить уровень вибраций на руле и усилить его реактивную связь с колёсами.

Это далеко не все доработки. Гидравлический усилитель руля заменён на электрический, а рулевая колонка получила регулировку по вылету. Сзади вместо традиционных для B0 архаичных барабанных тормозов впервые установлены дисковые, как на универсалах «Веста». Появилась у автомобиля — снова впервые для «Лады» — и система электронного выбора режимов движения с возможностью отключения системы стабилизации.

Перечисленные новшества наверняка потянут за собой глобальные перемены во всей российской линейке не только «АвтоВАЗа», но и головного Renault. Не исключено, что новый глобальный купе-кроссовер Arkana создан именно на такой, гибридной тележке, сочетающей лучшие стороны как логановской, так и вестовской платформ. Это же шасси может найти применение в новом поколении легендарной «Нивы», которую создатели обещают сделать максимально узнаваемой, но самобытной. Даже несмотря на то, что в показанном вчера концепте 4×4 Vision без труда угадывается самый обычный «Дастер».