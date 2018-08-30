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Родстер Lamborghini Aventador SVJ практически получил подтверждение на выпуск
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Родстер Lamborghini Aventador SVJ практически получил подтверждение на выпуск 

Car.ru + ещё 1 12 часов назад
Фото: Car.ru
Всего неделя прошла с момента презентации рендера Lamborghini Aventador SVJ Roadster в Пеббл-Бич, но в Сети уже появились слухи, что компания намерена работать над производственной версией модели.
Ровно неделю назад, 23 августа, Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (CARB) был подписан исполнительный приказ, подтверждающий квартет моделей Lamborghini Aventador: S Coupe, S Roadster, SVJ Coupe и SVJ Roadster.
Единственный фрагмент головоломки, который сейчас отсутствует, заключается в том, сколько будет построено автомобилей, поскольку неясно, включает ли заявленный серийный выпуск 900 (плюс 63 специальных издания) родстеров или просто купе. Напомним что тираж предшественника SVJ, SV, был ограничен 600 купе и 500 родстеров.
Предполагается, что Roadster оснастят 6,5-литровым надувным V12 силой в 770 «лошадей» и крутящим моментом 720 Нм.
Купе потребуется 2,8 секунды для разгона до 100 км/ч и 8,6 секунды для разгона до 200 км/ч с максимальной скоростью 350 км / ч). Однако родстер, вероятно, будет чуть медленнее из-за более высокого веса.
Официальная презентация может наступить раньше, чем можно ожидать, учитывая, что Lamborghini только ждал несколько месяцев назад в 2015 году, чтобы обнародовать Roadster Superveloce.
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