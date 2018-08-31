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Lexus обновил спортивное купе RC
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Lexus обновил спортивное купе RC 

Популярная механика + ещё 12 1 час назад
Фото: Популярная механика
Lexus RC дебютировал на Токийском автосалоне ещё в 2013 году, поэтому теперь японцы решили, что спустя пять лет младшее купе в модельном ряду марки пора бы уже и обновить. Образцом для подражания справедливо были выбраны старшие модели — прежде всего прекрасное купе LC. Массивная решётка радиатора в форме веретена получила новый узор сетки, а бумеранги светодиодных ходовых огней теперь полностью интегрированы в новые фары.
У версии RC F Sport решётка по-прежнему будет собственного дизайна, с мелкоячеистой сеткой. Модификация с буквой F также получит новые 19-дюймовые колёса, но самое любопытное, что кроме заряженной версии RC F, позже в модельном ряду должна появиться ещё более мощная и быстрая RC F GT, которую уже не раз ловили в объектив фотошпионы. Сзади обновлённое купе может похвастать новым бампером с крупными воздуховодами и фонарями с L-образной графикой.
Внутри тоже можно найти некоторые интересные изменения: например, новые аналоговые часы на панели и декоративные вставки с несколькими вариантами узора, плюс немного изменились сиденья и подлокотники для большего удобства. Цветов интерьера теперь семь (включая новые: «горчица» и «охра»), а оттенков кузова — 11. Двухлитровый бензиновый турбомотор стал более резвым, а подвеска оснащена более жёсткими втулками и новыми амортизаторами.
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