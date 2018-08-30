Lexus улучшил спорткупе RC

На автосалоне в Париже состоится публичный дебют обновленного купе Lexus RC. Стилистику модели приведут в соответствие с внешностью флагманского LC, улучшат ее аэродинамические показатели, перенастроят подвеску, двигатель и рулевое управление.

От предшественника обновленный Lexus RC будет отличаться новым передним бампером, рисунком решетки радиатора, измененной головной оптикой и задними фонарями, а также воздуховодами по краям заднего бампера. Машины в исполнении F Sport получат другую решетку радиатора и 19-дюймовые колесные диски.

В салоне купе Lexus RC появились новые аналоговые часы и декоративные вставки, для которых доступны пять вариантов орнамента. Изменилось расположение подушек для коленей водителя и упора для рук, на элементах передней панели добавилась прострочка.

Что касается изменений в технике, то инженеры Lexus улучшили отклик 2,0-литрового турбомотора и увеличили жесткость амортизаторов. Отдача агрегата, вероятно, осталась без изменений — 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

В России дорестайлинговый Lexus RC предложен в единственной версии 300 F Sport по цене от 3 979 000 рублей.