Ещё
Lexus улучшил спорткупе RC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lexus улучшил спорткупе RC 

Motor.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Motor.ru
На автосалоне в Париже состоится публичный дебют обновленного купе Lexus RC. Стилистику модели приведут в соответствие с внешностью флагманского LC, улучшат ее аэродинамические показатели, перенастроят подвеску, двигатель и рулевое управление.
От предшественника обновленный Lexus RC будет отличаться новым передним бампером, рисунком решетки радиатора, измененной головной оптикой и задними фонарями, а также воздуховодами по краям заднего бампера. Машины в исполнении F Sport получат другую решетку радиатора и 19-дюймовые колесные диски.
В салоне купе Lexus RC появились новые аналоговые часы и декоративные вставки, для которых доступны пять вариантов орнамента. Изменилось расположение подушек для коленей водителя и упора для рук, на элементах передней панели добавилась прострочка.
Что касается изменений в технике, то инженеры Lexus улучшили отклик 2,0-литрового турбомотора и увеличили жесткость амортизаторов. Отдача агрегата, вероятно, осталась без изменений — 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».
В России дорестайлинговый Lexus RC предложен в единственной версии 300 F Sport по цене от 3 979 000 рублей.
Motor.ru: последние новости
Toyota отказалась от имени Auris. Теперь это будут «Короллы» Alfa Romeo готовит конкурента BMW X1 Mercedes-Benz S-Class стали оснащать двухлитровым двигателем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Чем закончится спор водителя с ГИБДД из-за скорой1
Toyota Corolla получит кросс-версию
Главная «тайна» Московского автосалона-2018 раскрыта
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение