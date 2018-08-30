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Toyota может превратить Corolla в конкурента «внедорожного» Ford Focus Active
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Toyota может превратить Corolla в конкурента «внедорожного» Ford Focus Active 

Карельские вести + ещё 2 5 часов назад
Фото: Карельские вести
В линейке бестселлера японской марки может появиться кросс-версия. Напомним, Королла только-только сменила поколение, пока модель представлена только в кузове «хэтчбек».
Компания Toyota зарегистрировала в европейском патентном ведомстве новое название — Corolla Cross. Никаких официальных заявлений от фирмы пока не поступало, фотошпионам закамуфлированные автомобили в последнее время тоже вроде бы не попадались. Так что, если такая Королла и встанет на конвейер, то вряд ли в ближайшее время.
Впрочем, перспективы у кросс-версии Toyota Corolla, конечно, есть: все больше покупателей отдают предпочтение «паркетникам», в итоге, многие автопроизводители вместе с стандартными «легковушками» выводят на рынок их «внедорожные» варианты. Так, например, поступил Ford с последними Focus и Fiesta — хэтчи обзавелись «кроссоверными» модификациями Active.
Стандартный хэтч Toyota Corolla нового поколения, версия для США  Если проект Corolla Cross получит «зеленый свет», то такая модель будет отличаться от обычной наличием неокрашенного пластикового обвеса по периметру кузова и рейлингов на крыше. Также у машины, возможно, увеличат дорожный просвет. Кстати, пару лет назад Тойота представила в Японии универсал Corolla Cross Fielder, но массовым тот «кроссовер» так и не стал (Corolla Fielder продают только в Японии, с глобальной Короллой эту модель роднит лишь имя).
Стандартный хэтч Toyota Corolla нового поколения, версия для США  Напомним, стандартный глобальный хэтчбек Corolla нового поколения дебютировал в начале этого года. Автомобиль построен на платформе GA-C архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture) с пониженным центром тяжести и задней многорычажной подвеской. На данный момент «пятидверка» доступна в Штатах, Австралии и Японии. В Европе ту же самую модель сначала планировали продавать под именем Auris, однако несколько дней назад Тойота объявила о ликвидации этого названия — хэтч доберется до Старого света в следующем году уже как Corolla. Помимо хэтчбека европейцам также предложат универсал: премьера «сарая» состоится в октябре 2018-го на Парижском автосалоне, не исключено, что кросс-версия готовится и для этого кузова. На других рынках, включая и Россию, скоро появится седан Corolla нового поколения, но точные сроки пока неизвестны.
Между тем Тойота вполне могла бы решиться запустить кросс-версию «четырехдверки» на российский рынок, у нас кросс-седаны входят в моду: совсем недавно «внедорожные» модификации появились у Lada Vesta и Renault Logan.
По материалам: www.kolesa.ru
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