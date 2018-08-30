Audi RS6 Avant Performance: Вторая молодость

Авторам «пенсионного маневра» следовало бы ангажировать RS6 Avant в качестве пропагандиста идеи позднего выхода на пенсию. Несмотря на преклонный возраст в пять с половиной лет, «горячий» бизнес-универсал Audi в прекрасной форме. Вот и Михаил Грачев замечает: «Очень нравится форма кузова. Понимаешь, что это Audi, но не простая Audi, даже если не видеть шильдиков RS».

Порода Еще бы! Столь накаченными колесными арками не может похвастаться даже «кузен», лифтбек RS7 на более узких покрышках. А еще в RS6 Avant чувствуется порода: заметная глазу спортивная атрибутика высоко технологична и строго функциональна.

Внешняя разухабистость — это не про RS6 Avant performance, что не мешает «горячему» бизнес-универсалу Audi быть эффектным

Некоторая мягкотелость ощутима лишь в салоне, да и заметно, что модель проектировали во времена, когда IT еще не возвели в ранг верховного божества. Тот же дисплей на центральной консоли — страшно сказать! — не тачскрин. Зато экран нажатием кнопки можно убрать внутрь торпедо, что очень понравилось нашим экспертам. На треке чем меньше отвлекающих моментов, тем лучше. Тут неважно, какая «музыка», штатная Bose или топовая Bang & Olufsen. В RS6 Avant есть чему солировать.

Профессиональ­ный автогонщик с 1998 года, автор лучшего для российских пилотов результата в гонке «24 часа Ле-Мана»

«В RS6 Avant performance можно разместить пять человек и огромное количество вещей, а едет универсал Audi так же здорово, как заряженное купе. По крайней мере настройки тормозов, подвески близки к гоночным. На этом автомобиле хочется ехать и ехать. Большой вес? А чего мы ждем от универсала бизнес-класса? Нет, это гениальный автомобиль!»

Четырехлитровый V8 грозным рыком обозначает свой потенциал при включении, легким посвистом турбин сопровождает начало разгона, чтобы затем продемонстрировать поставленный баритон, а замедление расцветить стаккато перегазовок. «Чистый кайф!» — Ира Сидоркова не скрывает эмоций. Впрочем, это определение в равной степени относится и к разгону, который Константин Терещенко назвал сумасшедшим.

Породистый скакун, гепард, космический корабль для дальних полетов — вот с чем RS6 Avant performance ассоциируется у наших экспертов. А Алексей Васильев сравнил спорт-универсал Audi с мощным квадроциклом. Та же избыточная тяга на колесах, та же легкость получения удовольствия от движения, а на грунтовке еще и завидная энергоемкость подвески

Чистый кайф! И то сказать, у нас в распоряжении дебютировавшая в октябре 2015-го топ-версия RS 6 Avant performance, которой набор «сотни» с места дается на 0,2 с быстрее, чем базовой версии. 3,7 с — это показатель суперкара! Тут уже нет места недоуменным вопросам, вроде «что дали повышение давления наддува, „перепрошивка“ блока управления двигателем, расширение зоны рабочих оборотов, подъем мощности на 45 л.с. и добавление режима овербуст для кратковременного увеличения момента до 750 Нм?»

По мнению гонщиков-профи, руль спорткара обойдется без украшательств в виде среза обода и «12-часовой» метки на нем, но замшевая обшивка, безусловно, в помощь, как и разворот на водителя тахометра и спидометра

Дружит ли 8-диапазонный «автомат» ZF с 605-сильным V8? Алексей Васильев все раскладывает по полочкам: «Очень точно подобраны передаточные числа в АКП. Правда, поначалу упираешься в ограничитель, поскольку характеристика мотора настолько ровная, что выше 6000 об/мин не чувствуешь падения мощности. В режиме трек-дня надо ехать в диапазоне 5000-6000 об/мин. Оказываясь после переключения на более высокой передаче при 5000 об/мин, получаешь то же ускорение, что на 6000 об/мин на предыдущей передаче». Можно ли тут что-то добавить? Можно. В отличие от многих спорткаров, потребляющих лишь 98-й бензин, RS6 допускает использование 95-го. На треке аппетит в 40 л/100 км — обычное дело, но в глухих столичных пробках 75-литрового бака хватит километров на 400. Спасибо системе отключения цилиндров при частичных нагрузках!

Не наш случай. На ADM Raceway все системы автомобиля выкладываются по полной, и в таких условиях пакет Dynamic Plus (865 290 руб.) не роскошь, а средство достижения максимального результата. Карбон-керамические диски начинают оправдывать себя после 3-4 внятных нажатий на педаль. «Я восхищен тормозами. Это самое спортивное, что есть в RS6. Для легковой машины это высший класс!» — чеканит Васильев.

С появлением версии performance у RS6 Avant открылось второе, долгоиграющее дыхание

А оправдывают ли себя на довольно узком треке «пакетные» спортивная пружинная подвеска с трехрежимными амортизаторами и активный задний дифференциал? Алексей выносит вердикт: «Автомобиль четко идет за рулем. Это особенно важно для полноприводной машины. Здесь, видимо, сказывается и эффект действия активного дифференциала. При этом автомобиль вруливается абсолютно ровно. Ощущение, что я еду на переднем приводе: при разгруженной задней оси за счет газа машина меня вывозит. К тому же при выходе из поворота благодаря кинематике подвески и очень толстым стабилизаторам поперечной устойчивости одновременно с тем, как уходит поперечный крен, руль возвращается в „ноль“».

Российский автогонщик, неоднократный призер чемпионатов России в ряде дисциплин

«Для тяжелого семейного универсала да еще с достаточно тяжелой передней частью у RS6 Avant performance прекрасная разгонная динамика, прекрасная управляемость. Однозначно удалось решить проблему недостаточной поворачиваемости. Может быть, чуть-чуть я бы добавил тормозов. Автомобиль производит впечатление именно горячего, для спортивной езды. Он справляется с серьезной нагрузкой и позволяет ехать в экстремальном режиме много кругов»

Возможно, RS6 подыграли… изрядно истертые покрышки Pirelli P Zero, переставленные на заднюю ось. RS 7 также в варианте performance, но на свежей резине Michelin Pilot Sport 4S на входе в вираж демонстрировал куда более выраженный снос. Только состояние шин универсала никак не повлияло на оценку Михаила Грачева: «И на поребриках подвеска в режиме амортизаторов Dynamic не кажется чрезмерно жесткой. После же съезда на ровный асфальт автомобиль движется куда надо». А Шульмейстеру можно было бы ничего не говорить: лучше всяких слов его оценку RS6 Avant performance выдавали улыбка и светящиеся от удовольствия глаза. Как в той, первой молодости, когда Борис запал на пилотную «эрэску», RS2 Avant Blau…