Mercedes-AMG GT C Roadster: Будильник для дьявола

Как там у Грибоедова? «А смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа». Каждому автомобилю вроде бы изначально предопределена своя доля. Одним на роду написано участвовать в гонках, другим — с комфортом возить по дорогам увесистые зады обывателей.

Но сия идиллическая картина далека от реальности. В современном автопроме господствует смешение языков французского с нижегородским. Спорткары обзаводятся роскошными салонами, а городские седаны наделяются мощью и динамикой, которые им попросту негде демонстрировать. Салонные посиделки Родстер Mercedes-AMG GT C, несомненно, относится к первой категории. Он — настоящий спортивный автомобиль. Но, однако, каков интерьер! Ирина Сидоркова приходит в восторг, забыв на мгновение, что она — гонщица: «Я давно не получала такого кайфа. В автомобиле совмещаются и удобство салона, и спортивная мощь. Он мне безумно нравится, я очень хочу такую машину!»

Михаил Грачев: «На нем даже не надо ехать быстро, чтобы понять, что это настоящий спорткар»

С ней соглашается Александр Кобенко : «Посадка в родстер немного затруднена, но в кресле чувствуешь себя так же уютно и комфортно, как дома». Еще бы — это же сиденье AMG Performance, обтянутое кожей наппа, с электрорегулировками и памятью настроек, с обогревом подушек и зоны головы.

Чемпион России по кольцевым гонкам. Участник и призер гонок в категории GT, участник гонки «24 часа Ле-Мана»

«Ведущая ось явно недозагружена — такое впечатление, что задняя часть автомобиля ничего не весит. Из-за этого после активного торможения на входе в поворот теряется оптимальная траектория. Я бы положил в багажник пару чемоданов с вещами, собранными женой для отпуска. Наверное, результат был бы лучше»

Вообще автомобиль набит сугубо дорожным функционалом под завязку — здесь и камера заднего вида, и системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон, предотвращения столкновения, распознавания дорожных знаков, и многое другое. Наследство от атлета Впрочем, все премиальное богатство интерьера совершенно не мешает ему одновременно быть и жестко функциональным, и спортивным. Кресло, по праву заслуживающее спетые ему выше дифирамбы, обладает прекрасной боковой поддержкой и, по сути, представляет собой не что иное, как гоночный «ковш».

Руль отделан микроволокном не только для того, чтобы его приятно было держать в руках — он не проскальзывает и в самых отчаянных виражах.

Помимо ассистирующих систем, не шибко нужных даже в повседневной жизни, родстер получил весьма важное для трековых заездов оружие: электронную блокировку заднего дифференциала, спортивную подвеску и подруливающий механизм задних колес. Именно на этом, а не на каких-нибудь модных девайсах заостряет внимание шеф компании AMG Тобиас Мёрс: «На примере родстера AMG GT C мы представляем модификацию, на которую перенесли очень много высокодинамичных компонентов от нашего атлета высшего класса, модели AMG GT R». Берегите уши! Сидящий во мне дьявол немедленно пробуждается от рева 4-литровой турбо-«восьмерки». Стремительный рывок к первому повороту трассы заставляет всерьез опасаться, что в соответствии с законом инерции у меня вот-вот оторвутся уши. Но тут холодным душем звучат слова Алексея Васильева: «Колеса мешают получить удовольствие, их сцепные свойства нулевые».

Борис Шульмейстер : «Между Mercedes AMG GT C и Jaguar F-Type SVR разница небольшая, но дьявол кроется в деталях. » Мерседес " может легко и весело скользить, если его сорвать в вираже. Но как автомобиль для кольцевых гонок более правильно поворачивает «Ягуар»»

Ладно бы только колеса. Сменил резину — и порядок. Так нет, на втором круге следует продолжение: «Тормоза надо притирать, надо прогревать, надо готовить к активной езде. Почти круг мы готовили тормоза!»

Как же так? Сидя на правом сиденье, я чувствую себя как в тренажере для космонавтов с постоянным изменением вектора ускорения. То тело вжимается в кресло, то повисает на ремне безопасности, то пытается перескочить на водительское место. Несколько сглаживает когнитивный диссонанс комментарий Михаила Грачева: «Да, проблемы на входе в поворот случаются, но это реальный спорткар. Мотор идеальный, откликается на нажатие педали газа немедленно».

Константин Терещенко : «Автомобиль суперэмоциональный, я просто в шоке от ускорения и динамики. На треке мне пришлось с ним побороться»

Итог подводит Борис Шульмейстер: «Я ожидал от машины большего. В кузове „купе“ впечатление сильнее. Автомобиль замечательный, но сегодня не лучший».