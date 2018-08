Jaguar F-type SVR: Best of

Вместе с F-Type мы прошли весь его творческий путь — от молодого любителя гранжа до ветерана рок-сцены. В 2013 году заднеприводный родстер с индексом V8S просто шокировал своим необузданно диким нравом. Сумасшедший звук мотора, адская склонность к заносу, метания в колее на прямой — чтобы совладать с ним, требовались стальные нервы и не только нервы. «Живи быстро и умри молодым» — этот девиз V8S понимал слишком буквально. Шли годы, модификации сменяли друг друга, и F-Type становился все более степенным и солидным джентльменом. Он по-прежнему умел извлекать из гитарного грифа своего коленвала самые забористые рифы, но уже не прыгал по сцене, будто желторотый юнец, принявший изрядную дозу стимуляторов. А все дело в том, что полный привод и кузов купе превратили недавнего дикаря пусть по-прежнему и в независимого, но вполне договороспособного мужчину.

Михаил Грачев: « Ягуар » даже на вид великолепен. Динамичен снаружи и внутри. Все делает правильно и с опережением»

Три года назад я мчался по залитому дождем Moscow Raceway на 550-сильном F-Type с литерой R и ни секунды не испытывал страха. Да, большой кот чуть упирался передними колесами на входе, чуть припускал заднюю часть в занос на выходе из виражей, но от былой дикости не осталось и следа.

Чемпион России по кольцевым гонкам. Участник и призер гонок в категории GT, участник гонки «24 часа Ле-Мана»

«Великолепный автомобиль, очень легкий и послушный. Но больше всего мне понравилась управляемость при сбросе газа: «Ягуар» сам ввинчивается в вираж с легким заносом кормы. Это незабываемое ощущение кайфа»

Любители волков в овечьих шкурах могут заказать F-Type SVR без стационарного крыла. Это делает флагманскую версию почти не отличимой от «Эрки»

Затем были заигрывания с попсой в виде 2-литрового турбомотора на младшей версии, но ведь даже у самых крутых групп случается не слишком удачный экспериментальный альбом. И вот венец творения: F-Type SVR. Привычный васильковый цвет, привычный компрессорный мотор, который еще чуть-чуть разогнали, чтобы он выдавал 575 л.с., привычный полный привод. О флагманском статусе SVR говорит лишь аэродинамический обвес, но и он воспринимается лишь как чуть более смелый концертный костюм — образ-то не меняется годами. Старый добрый британский рокер — одно из лучших творений островного автопрома. Чем он может меня удивить?

Инструменталист

Трасса в Мячково до реконструкции не очень подходила для мощных и тяжелых машин вроде F-Type с V8, но, как оказалось, и обновленный подмосковный трек, и SVR — это совсем другая история. То, что раньше было медленным и затычным третьим сектором по прозвищу «Дорога домой», превратилось в довольно динамичный первый сектор, а большой кот начисто лишился лени. Никакой недостаточной поворачиваемости на входе, только невозмутимая легкость бытия. Это его сцена, точно так же, как скоростные виражи третьего сектора, как длинные прямые и жесткие торможения.

Интерьер F-Type выдает возраст модели. Версия SVR отличается спортивными штрихами в виде сидений-ковшей и частично замшевой обивки руля

Кажется, SVR способен справиться с любой задачей. Будто бы и нет никакого полного привода или тяжелого V8 спереди. Флагманский F-Type удивляет проворностью, легкостью, с которой он меняет направления движения, отзывчивостью на газ. SVR по сравнению с «Эркой» кажется машиной другого уровня, просто удивительно! Прибавка в 25 л.с. — лишь вершина айсберга той работы, которую специалисты отделения SVO провели, создавая флагманский F-Type. SVR получил более толстый задний стабилизатор и более тонкий передний, новые амортизаторы и клапаны в них, более жесткие кулаки сзади, более широкие шины Pirelli P Zero нового поколения, были перенастроены коробка передач, полный привод и рулевое управление — и «Джаг» поехал по-другому.

Российский автогонщик, неоднократный призер чемпионатов России в ряде дисциплин

«Это фантастика. «Ягуар» валит так, что просто невозможно оторваться от руля. Все работает как надо, абсолютно сбалансированный автомобиль, мощности мотора предостаточно, шасси отточено прецизионно, прекрасные динамика и управляемость, отменные тормоза»

День близится к концу, мы последние часы на автодроме, машина провела много времени на трассе, да и я, честно говоря, не собирался проезжать много кругов, но вот заканчивается четвертый, а я все не могу остановиться.

Роман Русинов : «Особенно хочется отметить звук двигателя — каждый раз, когда ты его заводишь, это всегда поражает. Вау!»

Полный Уэмбли эмоций

Изначально я сел в Jaguar, чтобы сравнить с ним впечатления от езды на Mercedes-AMG GT, но если родстер я загнал в боксы после двух кругов, то расставаться с F-Type не хочется. Лишний литр объема и компрессор делают его отзывчивее, а полный привод позволяет вести машину агрессивнее. Возможно, итоговое время круга Mercedes будет и лучше, но такие машины покупают не для красивых цифр на секундомере. Любой F-Type — это концентрированные эмоции. SVR же — это концерт любимой группы, когда ты уже давно сорвал голос, но мечтаешь, чтобы сыграли еще один трек. SVR — это группа Queen на Уэмбли в 1986 году, это Фредди Меркьюри, поющий: «We are the champions, my friend». И пусть ADM Raceway немного скромнее легендарного стадиона, это не делает победу F-Type в «Спорткаре года» менее яркой. Сегодня ты чемпион, мой старый друг!