Porsche Cayenne Turbo: Турбо великий и ужасный

«Абсолютно все ужасно! — Алексей Васильев выглядел весьма озадаченным. — Посадка за рулем, работа АБС, переключение передач — мне ничего не нравится…» А ведь только что Роман Русинов восхищался «Кайеном»: «Переключения передач, динамика разгона, динамика торможения — здесь все прекрасно. Это реально топовая машина». И тут же берет слово Михаил Грачев: «Она валкая, тяжелая, едет мимо поворотов. Это не спорткар, это вариация обычного „Кайена“. Да, мощный мотор, но остроты руля и тормозов почувствовать не получается».

Как так? Отчего столь кардинально разошлись во мнениях члены нашего жюри?

Быстрее, ниже, сильнее Три года назад практически все наши эксперты утверждали, что Cayenne Turbo — это совершенство, что от кроссовера ожидать большего на гоночной трассе просто невозможно. Инженеры в Цуффенхаузене решили с этим поспорить и явили миру новое издание «Турбо». Если в двух словах, то при неизменной колесной базе машина стала на 71 мм длиннее, на 44 мм шире, на 29 мм ниже. Топливный бак потерял 10 л объема, а цена подросла на 1,4 млн Прибавка в 30 л.с. мощности и 20 Нм крутящего момента не просто компенсировала увеличение массы на 65 кило, но и позволила на 0,6 с раньше добегать до «сотни», максимальная скорость увеличилась на 7 км/ч.

Алексей Васильев: «Наверное, жесткая подвеска определила мое неудовольствие от этого автомобиля. На скользком асфальте это только мешает»

Чтобы сделать самый быстрый из Cayenne еще быстрее, немцы начинили его изощреннейшей техникой. Первое в мире управляемое антикрыло на крыше кроссовера, активная трехкамерная пневмоподвеска, разноразмерные шины, новые высокоэффективные тормоза, управляемые задние колеса (правда, их придется докупить за 142 540 pуб.), работающая от 48-вольтовой сети система подавления кренов и система перераспределения крутящего момента на задней оси (при заказе обойдется в 103 590 pуб.) — все это, по мысли конструкторов « Порше », должно обеспечить кроссоверу возможности настоящего спорткара.

Ира Сидоркова

Призер этапов первенства Финляндии по картингу, финалист мировой и европейской серии WSK. Лидер сезона-2018 в РСКГ, класс «Национальный Юниор»

«В нем все хорошо, все удобно. Сенсорный монитор, которым легко управлять, в салоне чувствуешь себя шикарно — очень удобно, комфортно. Кресло понравилось, спина совсем не устает. В общем, все удачно и к месту»

С лица не пить? Но еще прежде, чем сесть за руль, чтобы на деле проверить возможности машины, я долго и упорно старался убедить себя в ее уникальности, в ее сверхспособностях. Получалось не очень.

Константин Терещенко : «Не думал, что такая большая машина может вот так хорошо поворачивать на гоночной трассе»

Возможно, потому, что внешних отличий у «Турбо» — кот наплакал. Чуть иная, в крупную клетку, решетка радиатора, увеличенные воздухозаборники по бокам бампера и пересекающие их сдвоенные полоски светодиодных фонарей в глаза не бросаются. Светодиодные фары с системой динамического освещения PDLS, распределяющей световой пучок в зависимости от скорости, почти не отличаются от «просто» светодиодных — только PDLS Plus выглядят несколько иначе. Особые 21-дюймовые диски Turbo хороши, но и серийные смотрятся весьма внушительно, а ширина передних и задних колес в любом «Кайене» разная. Что же остается? Надпись «Turbo» на корме и прямоугольные, а не круглые сдвоенные выхлопные патрубки? Негусто.

Российский автогонщик, неоднократный призер чемпионатов России в ряде дисциплин

«Очень хорошие тормоза, очень хороший двигатель, очень хороший разгон. Замечательно работает КП — переключения быстрые и четкие. Правда, коробка часто принимает решение за меня даже в «Спорт+» и в ручном режиме — это раздражает»

Да, есть еще белые тормозные суппорты — вместе с ними на «Турбо» устанавливают чугунные вентилируемые диски, покрытые карбидом вольфрама. Такая конструкция отличается особой устойчивостью к перегреву. Но белое внутри блестящей паутины кованого диска теряется. А по-настоящему ярко выглядят лишь желтые механизмы с 44-сантиметровыми керамическими дисками. Только вот стоят они 415 190 руб., не удивительно, что даже на нашей машине, которую загрузили опциями на два миллиона, таких не оказалось. Все правильно Та же история в салоне. Внутри самого быстрого «Кайена» только хронометр с секундомером на передней панели и позаимствованный у 918 Spyder кругляш переключателя режимов справа на ступице руля выдают присутствие пакета «Спорт хроно» — опять же заказного, за 76 243 pуб. Входящий в него «лаунч контроль» позволяет снять еще 0,2 с с разгона до «сотни» и выйти из четврех секунд. Но в целом интерьер «Турбо» не выглядит эксклюзивно спортивным. Роскошно? Да. Богато? Безусловно. Но чего-то, воля ваша, не хватает.

Роман Русинов: «В любом случае салон — это шаг вперед. Cayenne — один из самых насыщенных технологиями автомобилей сегодня. В „Порше“ все, как обычно — очень грамотно и удобно»

«Замечательная кожа, хороший дизайн, очень комфортный руль, удобные сиденья. Как-то все в этом автомобиле правильно — сразу, изначально. Ну, «Порше» есть «Порше»! — восхищался Русинов. И все же добавил. — Не могу сказать, что дизайн салона нового Cayenne мне нравится больше, чем старого». Грачев, наоборот, сначала слегка поиронизировал, а итог подвел совершенно серьезно: «Салон прекрасный — хороший, коричневый очень. Кожа, кнопки на центральной панели, как на микроволновке. Но духа „Бокстера“ в нем нет».

Алексей Васильев: «Очень понравился мотор — реально мощный, реально на разгоне позволяет загружать заднюю ось: в момент разгона он садится на заднюю ось и мчится куда-то в небо»

Дорожные споры Только Константин Терещенко с коллегой категорически не согласен: «В нем чувствуется дух спортивных автомобилей „Порше“. Вот так они и спорили постоянно. „Подвеска неплохая, — отмечал Борис Шульмейстер. — Но не хватает сцепления с асфальтом, и машина часто поскальзывается“. „Да у нее вообще нет слабых мест!“ — парировал Русинов. И так продолжалось целый день…