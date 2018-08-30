«Заряженная» Lada Vesta Sport представлена «живьем»

Внешне седан можно отличить от коллег по семейству благодаря новой спортивной внешности. Vesta Sport получила доработанный бампер с более рельефными элементами «икс-графики», расширенные колесные арки, оригинальные 17-дюймовые колесные диски на пяти шпильках, новый задний бампер, спойлер и хромированные оконечники выхлопной системы.

Кроме того, для экстерьера седана разработали комплекс ярко-красных визуальных вставок. Интересно, что новый «обвес» — не только дань общей эстетике, он еще и эффективно снижает подъемную силу. По официальным данным, на передней оси она снизилась с 33 до 7,8 кг, на задней — с 22,2 до 11,6 кг.

В интерьере «Весты» появились спортивные кресла с отделкой алькантарой и экокожей, накладки под карбон и черный глянец, модернизированная приборная панель и красная подсветка салона. При этом седану обещан весьма богатый набор опций. К примеру, Lada Vesta Sport будет оснащаться регулировкой по высоте водительского кресла, зеркалами с электрорегулировкой и подогревом (подогреваться будут также лобовое стекло и передние сиденья), датчиками дождя и света, задними парктрониками, и — впервые для Lada — противотуманными фарами с подсветкой поворотов.

Что касается силового агрегата, то седану создали специальный вариант 1,8-литрового мотора, способный развивать 145 л.с. на 95-м бензине. Работать ему предстоит с 5-ступенчатой механической коробкой передач альянса Renault Nissan и новой выхлопной системой со сниженным сопротивлением.

Подвеску Lada Vesta Sport модифицировали ради большей спортивности, применив увеличенные амортизаторы и усиленные поворотные кулаки, переработав кинематику рулевого механизма и уменьшив дорожный просвет до 162 мм. Система ESC откалибрована заново: срабатывает она теперь позже и может быть полностью отключена. Наконец, «Весте» достались еще и усиленные тормоза с новыми шинами ContiSportContact 5.

Цена «горячего» седана и дата его поступления в шоу-румы официальных дилеров пока не называются.