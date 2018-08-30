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Первые снимки электрического Ford Mach 1 появились в сети
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Первые снимки электрического Ford Mach 1 появились в сети 

Auto.Today 4 часа назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель приступил к тестированию предстоящего Mach 1 на улицах Дирборна, обернутого во внушительный слой камуфляжа.
Когда Ford впервые объявил о разработке Mach 1, представители рассказали, что новый электрический кроссовер получит некоторые черты Mustang и будет основываться на платформе, которая поддерживает такие модели, как Focus и Escape SUV. Остальные особенности автомобиля специалисты попытались скрыть, но даже несмотря на отличную маскировку, круто обтекаемое лобовое стекло и слегка наклонную линию крыши, удается рассмотреть.
Как видно со снимков, передняя часть Ford Mach 1 во многом перекликается Mustang и использует набор острых, угловых фар и пару огней под ними. Пока сложно сказать, как будет выглядеть решетка радиатора, но под камуфляжем она достаточно агрессивная. В тестовой машине также есть несколько элементов, которые пытаются скрыть истинное лицо. Среди них: наклейка на задних дверях Diesel Fuel Only и выхлопная труба. На данный момент информация о силовой установке засекречена, но ожидается, что Ford Mach 1 предложит запас хода от 250 до 300 миль (400-500 км). Также, по данным компании, кроссовер должен поступить на мировые рынки в 2020 году, в то время как предварительный вариант дебютирует в течение следующих 12 месяцев.
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