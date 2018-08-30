Названы любимые автомобили угонщиков 

Маркетологи из Russian Automotive Market Research назвали самые угоняемые модели машин и отметили тенденцию к снижению числа угонов в период с 2013 года по середину 2018-го.
По данным экспертов, в 2013 году в России было похищено 44,7 тыс. автомобилей, в 2017 году — 28,3 тыс. шт., а за первую половину текущего года — 11,5 тыс. шт.
Изменились и предпочтения угонщиков. Например, чаще всего за этот период они похищали отечественные "Лады", иномарки Toyota Corolla и Mitsubishi Lancer. А Toyota Camry, которая в 2018 году вошла в топ-5 угоняемых моделей, до этого находилась в самом конце рейтинга.
Топ-10 самых угоняемых автомобилей в РФ в первой половине 2018 года:
Hyundai Solaris — 600 шт.
Kia Rio — 450 шт.
Lada 2107 — 400 шт.
Toyota Camry — 390 шт.
Lada 2109 — 310 шт.
Lada 2106 — 300 шт.
Ford Focus — 250 шт.
Lada 2114 — 210 шт.
Kia Sportage — 200 шт.
Lada 2110 — 190 штук.