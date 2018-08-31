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Сколько россиянину надо копить на машину?
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Подсчитано, сколько россиянину надо копить на машину 

Автовести + ещё 1 11 часов назад
Фото: Автовести
Аналитики вычислили количество времени, за которое средний житель России сможет накопить сумму, достаточную для покупки автомобиля. Правда, при этом автомобиль должен быть подержанным, а будущий покупатель — семейным.
Специалисты группы интернет-сервиса Avito Avto представили себе гипотетическую ситуацию, в которой зарплата одного из членов семьи полностью откладывается в копилку. Как сообщает "За рулем", при расчетах сроков накопления аналитики учитывали как среднюю зарплату по стране, так и стоимость самого популярного в конкретном регионе подержанного автомобиля.
Таким образом, в среднем по России указанным способом можно накопить на подержанную "Приору" всего за 7 месяцев, считая среднюю зарплату равной 35 000 рублей, а цену автомобиля — 240 000 рублей. Однако, применительно к регионам сроки накопления суммы, требуемой для покупки машины, разнятся и составляют от 2,5 до 13 месяцев.
Быстрее всего обзавестись популярным подержанным автомобилем можно в Челябинске и Омске. В этих регионах, по данным аналитиков, самым востребованным вариантом является Lada-2110, которая оценивается в 77 800 рублей, а средняя зарплата в Челябинске составляет 31 700 рублей. Соответственно, на наполнение семейной копилки уйдет всего два с половиной месяца.
А вот, к примеру, в Барнауле самым востребованным подержанным автомобилем является Toyota Corolla. При средней зарплате в этом регионе в 26 800 рублей и цене машины в 352 328 рублей копить на нее придется больше года.
К слову, в тройку самых популярных подержанных машин по России, помимо вышеупомянутых "Приоры" и "десятки" вошла еще и Lada Samara, копить на которую придется от 3,3 до 3,9 месяцев.
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