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На заводе Porsche в Лейпциге начали собирать обновленные «Маканы»
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На заводе Porsche в Лейпциге начали собирать обновленные «Маканы» 

Motor.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Motor.ru
На заводе Porsche в Лейпциге началась сборка обновленных кроссоверов Macan. Первая клиентская машина прошла весь путь по конвейеру, получила зеленый окрас кузова Mamba Green Metallic и отправилась покупателю из Китая. Ожидается, что к началу сентября ежедневно на заводе будут собирать более 420 «Маканов».
Производственная площадка в Лейпциге была переоборудована в 2011 году и получила собственные кузовной и покрасочный цеха. В 2014 году здесь собирали 40 тысяч Macan в год, сейчас этот показатель составляет более 90 тысяч.
Презентация обновленного Porsche Macan состоялась летом на специальном мероприятии в Шанхае. После обновления кроссовер получил другую светодиодную головную оптику и задние фонари с «трехмерной» LED-полосой, как на Cayenne и Panamera. В салоне «Макана» появилась новая мультимедийная система с 11-дюймовым экраном и доступом к облачному сервису для сбора данных о траффике от других автомобилей.
Обновленный Porsche Macan комплектуется перенастроенной подвеской, новыми 20— и 21-дюймовыми колесными дисками, ассистентом движения в пробках и приложением Offroad Precision с доступом к руководствам для езды по бездорожью и возможностью сбора данных о пройденном пути.
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