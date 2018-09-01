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«АвтоВАЗ» не планирует выпускать хэтчбек Lada Vesta
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«АвтоВАЗ» не планирует выпускать хэтчбек Lada Vesta 

Daily-Motor + ещё 12 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Несмотря на постепенное расширение линейки Lada Vesta компания «АвтоВАЗ» пока не планирует выпускать версию «Весты» в кузове хэтчбек. Об этом в рамках ММАС-2018 рассказал начальник Управления развития продуктового портфеля ПАО «АвтоВАЗ» — Сергей Корниенко.
По словам господина Корниенко, компания запустила уже пятую версию «Весты» и сейчас завод функционирует в полную мощность. С учетом высокого спроса на автомобиль в краткосрочной перспективе выпуск хэтчбек-модификации этой модели «АвтоВАЗом» не запланирован. При этом не исключается, что это может произойти в будущем при фиксировании такого запроса от потребителей.
Напомним, что на сегодняшний день в семейство автомобилей Lada Vesta входит седан и универсал, а также кросс-модификация универсала. После Московского автосалона в линейку войдет также спортивная 4-дверка Vesta Sport.
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