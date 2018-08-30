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Седан Lada Vesta Sport представили на ММАС-2018
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Седан Lada Vesta Sport представили на ММАС-2018 

Daily-Motor + ещё 7 15 часов назад
Фото: Daily-Motor
Компания «АвтоВАЗ» представила в день-открытия Московского автосалона (ММАС-2018) серийный вариант модели Lada Vesta Sport, концепт-версия которой дебютировала еще в 2016 году на одноименной автовыставке.
Сообщается, что при разработке этой модели, созданной на основе обычной 4-дверки «Веста», в стандартную модель внесено более 200 изменений.
Во внешнем облике новинки обошлось без сюрпризов, поскольку серийные «Весты Спорт» еще до дебюта несколько раз попадались в объективы фотошпионов.
В сравнении с обычной «Вестой» спортивная модификация оснащена раздвоенным выхлопом, спойлером на крышке багажника, шильдиком Vesta Sport, увеличенными противотуманными фарами, накладкой на бампере и многими другими доработками, которые были показаны в концепт-версии этой модели в 2016 году.
Под капотом седана установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил, крутящий момент которого вырос со 170 до 187 Нм. Разгон с места до первой «сотни» займет у Lada Vesta Sport 9,6-секунды.
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