Седан Lada Vesta Sport представили на ММАС-2018

Сообщается, что при разработке этой модели, созданной на основе обычной 4-дверки «Веста», в стандартную модель внесено более 200 изменений.

Во внешнем облике новинки обошлось без сюрпризов, поскольку серийные «Весты Спорт» еще до дебюта несколько раз попадались в объективы фотошпионов.

В сравнении с обычной «Вестой» спортивная модификация оснащена раздвоенным выхлопом, спойлером на крышке багажника, шильдиком Vesta Sport, увеличенными противотуманными фарами, накладкой на бампере и многими другими доработками, которые были показаны в концепт-версии этой модели в 2016 году.

Под капотом седана установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил, крутящий момент которого вырос со 170 до 187 Нм. Разгон с места до первой «сотни» займет у Lada Vesta Sport 9,6-секунды.